El "Consejo de Hombres", una tendencia mundial en TikTok

El Consejo de Hombres es una tendencia que comenzó como humor, en la que usuarios masculinos pedían permiso a un "consejo" para decisiones cotidianas (ejemplo: ¿puedo salir?), recibiendo respuestas en tonalidad solemne, pero graciosas.
Pero no se quedó ahí, esta tendencia evolucionó para convertirse en una plataforma de apoyo y desahogo, donde la comunidad se une para ofrecer ayuda y consuelo en situaciones reales y difíciles.
Este espacio, además funciona como un mecanismo colectivo para expresar vulnerabilidad sin temor a una crítica negativa. Aquí se brindan consejos de vida, relaciones y desarrollo personal, enfocándose en responsabilidad, integridad, comunicación, cuidado de la salud y respeto.
Se han visto casos donde hombres exponen su tristeza hasta el punto de depresión, pidiendo el "permiso" para quitarse la vida; sin embargo, los comentarios suelen ser de aliento, con frases motivadoras y testimonios, incluyendo versículos bíblicos que dan una palabra de vida a los demás.
Las imágenes son importantes en el "Consejo de Hombres", se utilizan algunas como esta con guerreros, incluso con figuras icónicas ficticias como Bob Esponja y Patricio Estrella.
Vale resaltar que en este "Consejo de Hombres", como lo dice su nombre, solo participan hombres, sin importar edad, condición social, país, etc. Lo único que tiene relevancia es respetar el diálogo solemne, querer aportar a la situación y mantener los valores morales.
Un ejemplo muy famoso en TikTok, que acumula más de 2.5 millones de Me Gusta y más de 32 mil comentarios, es el caso del usuario @juan8axd, quien padece de cáncer y compartió esta petición: "Solicito al honorable Consejo de Hombres la autorización para empeñar el Xbox y pagar mi última quimioterapia".
Lo que parece solo contenido humorístico sin trasfondo adquiere una relevancia profunda cuando se ven los comentarios. La mayoría de personas contestaron al fiel estilo de la tendencia, por ejemplo, este comentario: "Solicitud denegada por parte del consejo, mejor te cooperamos para pagar tu última quimio, necesitamos tu número de cuenta y que sigas adelante".
El usuario compartió su número de cuenta y los donativos fueron masivos, desde diferentes partes del mundo se donaron varias cantidades. Incluso mujeres responden este tipo de publicaciones, con mensajes en la misma tonalidad solemne y graciosa y hasta aportando a la noble causa.
No faltan las figuras públicas que hacen sus solicitudes al "Consejo de Hombres", como por ejemplo este narrador mexicano de fútbol, Raúl Orvañanos, conocido por sus frases durante las transmisiones en las que participa, que pidió la autorización de "continuar usando sus populares comentarios" ante las críticas que recibe, obteniendo una respuesta positiva por parte del consejo.
Entre otras solicitudes, se aprecian algunas jocosas como esta, en la cual se pide reemplazar la camisa para dormir, la cual a simple vista se ve en un estado deficiente, pero para el Consejo de Hombres, que no prescinde del humor, la misma puede seguir siendo utilizada por el hecho de que un hombre es un ser sencillo, austero, humilde y minimalista.