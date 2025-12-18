El "Consejo de Hombres", una tendencia mundial en TikTok

Entre otras solicitudes, se aprecian algunas jocosas como esta, en la cual se pide reemplazar la camisa para dormir, la cual a simple vista se ve en un estado deficiente, pero para el Consejo de Hombres, que no prescinde del humor, la misma puede seguir siendo utilizada por el hecho de que un hombre es un ser sencillo, austero, humilde y minimalista.