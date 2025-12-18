En imágenes: Así se vive la espera del escrutinio especial en los alrededores del CLE

En espera del inicio del escrutinio especial, así se vive el ambiente en los alrededores del Centro Logístico Electoral (CLE), ubicado en las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop).
Este proceso es considerado crucial debido a la estrecha diferencia entre los candidatos presidenciales, el cual podría definir al próximo mandatario del país.
Sin embargo, el escrutinio especial ha registrado retrasos y se prevé que comience hasta la 1:00 de la tarde, debido al enrolamiento de los nuevos escrutadores.
La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, afirmó que el organismo está preparado desde el pasado domingo para iniciar los escrutinios especiales, pero que su inicio ha sido impedido por factores externos.
"El CNE está listo desde el domingo para los escrutinios especiales; no existe un problema logístico, sino una crisis inducida por quienes han obstaculizado la instalación de las Juntas Electorales de Vigilancia Regional (JEVR)", declaró López.
La consejera agregó que "la noche de anteayer, en sesión de pleno, se aceptó la sustitución de miembros del PLH para JEVR".
Por ello, las credenciales de los nuevos miembros se encuentran en proceso de emisión, mientras que las previamente emitidas fueron canceladas para las mismas personas, lo que explica el retraso en el inicio del escrutinio especial.
López también advirtió que solo "podrán ingresar quienes, estando acreditados, se presenten en la mesa asignada para realizar su trabajo".
Cada partido político deberá aportar 150 personas para el escrutinio, distribuidas en dos turnos de 12 horas. La revisión será voto por voto y podría involucrar más de 500 mil sufragios.
Desde tempranas horas del jueves, largas filas de representantes de los partidos y congestión vehicular se observaron en los alrededores del CLE.
11. Representantes de la Misión de Observación de la Unión Europea (MOE-UE) también permanecían en las inmediaciones del centro.
Además, un fuerte resguardo militar se mantiene en la zona, tras los disturbios ocurridos la noche anterior, en los que dos militares resultaron heridos.