Iroshka Elvir: “Abran las urnas, ¿cuál es el miedo?”

La diputada y dirigente liberal Iroshka Elvir pidió al CNE dar trámite a los recursos presentados por el Partido Liberal y por su candidato presidencial, Salvador Nasralla, ante supuestas inconsistencias en actas electorales, y llamó a la apertura de urnas para garantizar la transparencia del proceso.
En una publicación en la red social X, Elvir afirmó que la transparencia electoral implica atender los escritos presentados conforme a ley; asimismo, dijo “no estamos pidiendo un favor, ni tan siquiera algo que no esté enmarcado en ley”.
La dirigente liberal sostuvo que los resultados deben responder a la voluntad ciudadana y no a intereses ajenos. “El resultado debe reflejar la SOBERANÍA POPULAR y no los intereses del crimen organizado internacional. ¡ABRAN LAS URNAS! ¿Cuál es el miedo?”, cuestionó.
En su mensaje, Elvir lanzó señalamientos directos contra el Partido Nacional, al que acusó de manipulación electoral. “Los que no son demócratas son aquellos que tienen MILLONES de razones para no abrir las JRV, las cuales no reflejan la decisión de la gente porque han sido manipuladas por el Partido Nacional, especialista en fraudes electorales y golpes de Estado”, escribió.
También aseguró estar dispuesta a enfrentar consecuencias por su postura. "Si por defender la democracia y pedir que haya transparencia en estas elecciones me van a CONDENAR Y ASOCIAR INJUSTAMENTE como lo han hecho senadores y asesores gringos, estoy dispuesta a asumir las consecuencias".
Elvir también dirigió un mensaje a la ciudadanía, advirtiendo sobre lo que considera riesgos para el país. “Pueblo hondureño, vean bien quiénes son los traidores a la patria y están entregando nuestra tierra a extranjeros QUE TRAERÁN NUEVAMENTE el derramamiento de SANGRE”, señaló.
Finalmente, la dirigente reafirmó su identidad y compromiso con Honduras. “Por gracia y favor de Dios nací en HONDURAS en el PAÍS MÁS RICO del MUNDO... y si Dios me preguntará dónde está el paraíso divino le diría que está en los 112,777 Km2 que tiene mi TERRITORIO CATRACHO al cúal seguiré defendiendo sin temor”, concluyó.
Las declaraciones de Elvir se producen en un contexto de tensión postelectoral, mientras el CNE continúa con los procedimientos establecidos para resolver las inconsistencias señaladas por distintos actores políticos.