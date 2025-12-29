Redondo convoca a la comisión permanente y oposición lo cuestiona

La convocatoria emitida este lunes por el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, para reunir a la comisión permanente, ha provocado reacciones adversas en bancadas de oposición, cuyos diputados cuestionan la legalidad de que dicho órgano sesione en el actual contexto legislativo.
Según la notificación oficial, la reunión fue programada para este lunes 29 de diciembre de 2025, a partir de las 2:00 de la tarde, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional. El documento fue suscrito por Redondo en su calidad de titular del Poder Legislativo y presidente de la comisión permanente.
No obstante, representantes del Partido Nacional y del Partido Liberal manifestaron su desacuerdo con la convocatoria. El jefe de bancada nacionalista, Tomás Zambrano, y la diputada liberal Maribel Espinoza, sostienen que la comisión permanente no debería estar operando, dado que el pleno legislativo continúa en funciones.
Los legisladores recordaron que, mediante una autoconvocatoria, diputados de oposición aprobaron la extensión del período de sesiones ordinarias hasta el 20 de enero de 2026, lo que, a su juicio, deja sin efecto la activación de la comisión permanente.
En ese sentido, señalaron que mientras el Congreso Nacional se mantenga sesionando de forma ordinaria, las atribuciones de la comisión permanente quedan suspendidas, por lo que cualquier resolución o actuación adoptada bajo esa figura carecería de sustento jurídico.
Horas antes de la reunión, el presidente del Legislativo también convocó a una conferencia de prensa para las 11:00 de la mañana, sin detallar los temas a abordar, lo que incrementó las especulaciones entre sectores opositores.