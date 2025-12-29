Redondo convoca a la comisión permanente y oposición lo cuestiona

Tegucigalpa.

La convocatoria emitida este lunes por el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, para reunir a la comisión permanente, ha provocado reacciones adversas en bancadas de oposición, cuyos diputados cuestionan la legalidad de que dicho órgano sesione en el actual contexto legislativo. Según la notificación oficial, la reunión fue programada para este lunes 29 de diciembre de 2025, a partir de las 2:00 de la tarde, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional. El documento fue suscrito por Redondo en su calidad de titular del Poder Legislativo y presidente de la comisión permanente.

No obstante, representantes del Partido Nacional y del Partido Liberal manifestaron su desacuerdo con la convocatoria. El jefe de bancada nacionalista, Tomás Zambrano, y la diputada liberal Maribel Espinoza, sostienen que la comisión permanente no debería estar operando, dado que el pleno legislativo continúa en funciones.

CONVOCATORIA COMISIÓN PERMANENTE CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS



La Presidencia de la Comisión Permanente del Congreso Nacional de la República de Honduras, en uso de las facultades que le confieren la Constitución de la República y la Ley Orgánica del Poder... https://t.co/RvNPluORJn — LUIS REDONDO 🇭🇳 (@Lredondo) December 29, 2025