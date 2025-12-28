Nasralla fija postura tras críticas: “No fui, no soy ni seré comunista”

Tegucigalpa, Honduras.

En las últimas horas, dirigentes políticos y representantes han fijado su postura sobre las declaraciones de Salvador Nasralla. Ante ello, él respondió y aseguró que su línea política no responde a corrientes extremistas.

El excandidato presidencial Salvador Nasralla brindó este domingo nuevas declaraciones tras la proclamación de Nasry Asfura como presidente electo de Honduras para el periodo 2026-2030 .

La declaratoria oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE), emitida el pasado 24 de diciembre, confirmó a Asfura como ganador de las elecciones generales y selló la derrota del Partido Liberal por un estrecho margen de diferencia.

“Yo no fui, no soy ni seré comunista. Solo soy un hondureño honrado”, afirmó Nasralla en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X.

YO NO FUI , NO SOY NI SERÉ COMUNISTA. SOLO SOY UN HONDUREÑO HONRADO pero hay un punto muy delicado para las que firman documentos del CNE: @APHall_CNE y @CossetteOficial Certificar resultados sin resolver recursos pendientes: 1. Viola el debido proceso electoral; 2. Rompe la... pic.twitter.com/gA3Q6ruVKl

Las disputas entre Salvador Nasralla y Roberto Contreras, presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, no tardaron en hacerse públicas.

En su nuevo pronunciamiento, Nasralla puso el foco en las responsabilidades de las consejeras del CNE, Ana Paola Hall y Cossette López, al certificar los resultados sin haber resuelto, según afirmó, recursos e impugnaciones pendientes.

“Certificar resultados sin resolver recursos pendientes viola el debido proceso electoral, rompe la cadena de legalidad y expone la nulidad parcial o total del acto”, señaló el excandidato, citando argumentos presentados por abogados del Partido Liberal.

De acuerdo con la argumentación jurídica difundida por Nasralla, el recurso interpuesto es procedente porque, según sostiene, la vía administrativa fue ignorada, afectando a cerca de dos millones de votantes. En ese contexto, Nasralla acusó al CNE de no resolver en tiempo y forma solicitudes de recuento y revisión presentadas oportunamente.

“El silencio del Consejo Nacional Electoral no es neutro ni inocuo. En derecho electoral abre paso a la figura de la negativa ficta, lo que habilita acudir a la jurisdicción electoral. No había otro camino legal posible”, indica el planteamiento de los abogados.

Nasralla también denunció una presunta omisión en el uso del dispositivo biométrico en casi 15,000 de las 19,164 Juntas Receptoras de Votos, lo que, según afirmó, constituye una violación al artículo 263 de la Ley Electoral y una irregularidad que afecta la validez del proceso.

Asimismo, sostuvo que, pese a la existencia de alrededor de 10,000 urnas con inconsistencias detectadas antes del 24 de diciembre y con impugnaciones aún sin resolver, el CNE procedió a certificar los resultados, lo que, a su criterio, vicia el acto administrativo y compromete la legalidad del proceso electoral.

“Por eso, la solicitud de un recuento físico jurisdiccional, el cruce de información técnica y la eventual remisión al Ministerio Público no son caprichos políticos, sino medidas legales para restablecer la certeza del voto”, expresó.