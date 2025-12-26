Nasralla reaparece: “Ahora queremos el Congreso Nacional”

Tegucigalpa, Honduras.

El excandidato presidencial Salvador Nasralla reapareció públicamente este viernes y aseguró que su lucha política continúa, esta vez con la mira puesta en el Congreso Nacional, tras la declaratoria presidental del Consejo Nacional Electoral que dio como ganador a Nasry Asfura. En un video difundido en redes sociales, Nasralla afirmó que su objetivo es impulsar cambios desde el Poder Legislativo. “Aquí estamos, siempre en la lucha. Ahora queremos el Congreso Nacional para hacer los grandes cambios que los cachurecos no van a poder hacer”, expresó. El mensaje fue grabado junto a Edgardo Rashid Mejía, candidato a diputado por el Partido Liberal en el departamento de Francisco Morazán, quien manifestó su respaldo al excandidato presidencial y aseguró que el movimiento liberal continúa activo.

“Honduras, quiero decirle que Salva no está solo. Seguimos luchando, la lucha no se ha detenido y vamos firmes hasta el final”, señaló Rashid en el mismo video, en el que también lanzó consignas de apoyo político.

Edgardo Rashid Mejía figura actualmente entre los candidatos más votados del Partido Liberal en Francisco Morazán, ocupando el octavo lugar con más de 120 mil votos, según los resultados preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE). La reaparición de Nasralla se produce tras las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, en las que mantuvo ventaja en varios momentos del conteo, pero finalmente fue superado por Nasry Asfura con una diferencia de 26,348 votos, de acuerdo con el último corte oficial.

Victoria de Nasry Asfura