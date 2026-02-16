  1. Inicio
Alerta sanitaria: Arsa advierte sobre circulación de condones falsificados en Honduras

Los productos falsificados imitan la presentación original, incluyendo marca, logotipo y colores del empaque. Sin embargo, los números de lote y las fechas de fabricación y vencimiento no coinciden con los registros del fabricante legítimo

Foto de archivo de LA PRENSA
San Pedro Sula, Honduras.

La Agencia de Regulación Sanitaria (Arsa) emitió una alerta nacional por la detección de la venta ilegal de condones falsificados bajo dos marcas, tras recibir denuncias de consumidores y realizar inspecciones sanitarias.

Los productos falsificados imitan la presentación original, incluyendo marca, logotipo y colores del empaque. Sin embargo, los números de lote y las fechas de fabricación y vencimiento no coinciden con los registros del fabricante legítimo, lo que confirma que se trata de productos apócrifos.

Aunque los casos iniciales se concentran en Francisco Morazán, la alerta se extiende a todo el país, ya que no se descarta que estos productos se distribuyan en otras regiones de Honduras.

Arsa enfatizó que el uso de condones falsificados representa un alto riesgo para la salud, ya que estos preservativos son esenciales para prevenir infecciones de transmisión sexual (ITS) y embarazos no deseados.

Los lotes identificados como falsificados son:

Vive Amor, cajetilla de 3 unidades – Lote: L22231125 – Fabricación: 11/2023 – Vencimiento: 10/2028

Vive Original, cajetilla de 3 unidades Lote: L22231125 – Fabricación: 11/2023 – Vencimiento: 10/2028

Arsa recomendó a la población adquirir preservativos únicamente en establecimientos autorizados, revisar que cuenten con Registro Sanitario vigente y evitar la compra de productos de procedencia dudosa.

Las autoridades sanitarias reiteraron la importancia de verificar siempre la autenticidad de los productos y evitar riesgos innecesarios para la salud pública.

