Alerta sanitaria: Arsa advierte sobre circulación de condones falsificados en Honduras

La Agencia de Regulación Sanitaria (Arsa) emitió una alerta nacional por la detección de la venta ilegal de condones falsificados bajo dos marcas, tras recibir denuncias de consumidores y realizar inspecciones sanitarias. Los productos falsificados imitan la presentación original, incluyendo marca, logotipo y colores del empaque. Sin embargo, los números de lote y las fechas de fabricación y vencimiento no coinciden con los registros del fabricante legítimo, lo que confirma que se trata de productos apócrifos.

Aunque los casos iniciales se concentran en Francisco Morazán, la alerta se extiende a todo el país, ya que no se descarta que estos productos se distribuyan en otras regiones de Honduras.

Arsa enfatizó que el uso de condones falsificados representa un alto riesgo para la salud, ya que estos preservativos son esenciales para prevenir infecciones de transmisión sexual (ITS) y embarazos no deseados.

Los lotes identificados como falsificados son: Vive Amor, cajetilla de 3 unidades – Lote: L22231125 – Fabricación: 11/2023 – Vencimiento: 10/2028 Vive Original, cajetilla de 3 unidades Lote: L22231125 – Fabricación: 11/2023 – Vencimiento: 10/2028



Arsa recomendó a la población adquirir preservativos únicamente en establecimientos autorizados, revisar que cuenten con Registro Sanitario vigente y evitar la compra de productos de procedencia dudosa.