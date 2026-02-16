Gobierno y sector privado se unen para tratar modernización de puertos

Tegucigalpa, Honduras.

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, se reunió este lunes con representantes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), la Administración Aduanera de Honduras (Aduanas) y la Empresa Nacional Portuaria (ENP) con el objetivo de impulsar la modernización de los puertos del país. Durante el encuentro, los participantes acordaron fortalecer la coordinación entre el sector público y privado, buscando optimizar los procesos logísticos y reducir los retrasos que afectan la competitividad de los productos hondureños en los mercados internacionales.

"Fue una plática bien constructiva y quedamos con compromisos", aseguró Anabel Gallardo, presidenta del Cohep.

Entre las acciones destaca la reactivación del Consejo Nacional Logístico, un espacio que servirá como puente entre autoridades y empresarios para acelerar la toma de decisiones y mejorar la eficiencia en la cadena de exportación. Gallardo subrayó que el mandatario está al tanto de los problemas actuales en los puertos y destacó la disposición del sector privado de colaborar con el Gobierno para resolverlos a la mayor brevedad. "Lo importante es que existe voluntad de ambas partes para resolver y avanzar", señaló.

Red terrestre

La agenda también incluyó la revisión de la red terrestre, considerando que la mejora de carreteras y rutas de acceso permitirá que la carga llegue más rápido a los puertos, reduciendo costos y tiempos de traslado. Esto será clave para productos perecederos como el café y otros bienes que dependen de la rapidez para mantener su calidad y competitividad.Asimismo, se discutió la implementación de una ventanilla única en los puertos, que permitirá agilizar los trámites aduaneros y minimizar retrasos. Gallardo destacó que la reglamentación y la eficiencia en los procesos son esenciales para atraer inversión y fortalecer el comercio exterior del país. Informó que el ministro director de Aduanas, Marco Tulio Abadie, se encuentra realizando una gira nacional para supervisar las aduanas terrestres y garantizar que operen de manera eficiente en todo el país.