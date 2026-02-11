Salud, eficiencia y comercio: ejes del encuentro entre Cohep y Nasry Asfura

Tegucigalpa, Honduras.–

La presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Anabel Gallardo, aseguró este miércoles 11 de febrero que la empresa privada y el actual Gobierno trabajarán por el desarrollo de Honduras.

“El presidente desde el año pasado, previo a ser nombrado presidente de la República, tuvo bastante acercamiento con el sector privado, así que desde el año pasado está ese compromiso, hoy se lo hemos manifestado también aquí en Casa de Gobierno”, expresó Gallardo.

La representante empresarial explicó que en la reunión se abordaron temas clave para mejorar el clima de inversión en el país, entre ellos la seguridad jurídica, la seguridad ciudadana y el acceso a financiamiento.