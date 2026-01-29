Cohep espera convocatoria del Gobierno para definir el nuevo salario mínimo

Tegucigalpa, Honduras.

El Cohep confirmó que continúa a la espera de un llamado oficial para instalar la mesa de diálogo, un paso clave para comenzar a discutir el ajuste salarial que debe regir este año.

El proceso para definir el nuevo salario mínimo en Honduras aún no inicia, según lo informó este jueves el Consejo Hondureño de la Empresa Privada ( Cohep ), debido a que están esperando la convocatoria del Gobierno para realizar las negociaciones.

La vicepresidenta del Cohep, María Cristina González, reconoció que hasta ahora no se han realizado reuniones, aunque manifestó disposición para avanzar de inmediato cuando se concrete la convocatoria.

"Esperamos el llamado para hacerlo de forma expedita, porque es un derecho que los trabajadores están exigiendo", señaló.

González también advirtió que el proceso arrastra un retraso importante, ya que las comisiones encargadas de negociar el salario, integradas por representantes del sector empresarial y de los trabajadores, debieron haberse conformado desde finales del año pasado.

"Eso debió hacerse desde octubre o noviembre", expresó, al tiempo que lamentó que el plazo para llegar a acuerdos se esté reduciendo.

Debido a esta demora, todavía no existe claridad sobre aspectos clave, como si el nuevo salario mínimo se aplicará de manera retroactiva ni a partir de qué fecha entraría en vigencia. De acuerdo con el sector privado, estos puntos solo podrán definirse una vez que se instale oficialmente la mesa de diálogo.