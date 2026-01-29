Es falsa la publicación en X en la que Rashid Mejía impulsa matrimonio igualitario en el Congreso

San Pedro Sula, Honduras

Una publicación difundida en redes sociales muestra un supuesto mensaje atribuido a la cuenta de X del diputado liberal Rashid Mejía, en el que presuntamente afirma que el Congreso Nacional legalizará el matrimonio entre personas del mismo sexo. La publicación es falsa. LA PRENSA Verifica comprobó que no existe ningún registro de ese contenido en el perfil oficial del diputado en X. Además, las iniciativas promovidas públicamente por Mejía no guardan relación con propuestas a favor del matrimonio igualitario. "POR FIN EL SUEÑO DE CASARSE ENTRÉ PERSONAS DEL MISMO SEXO SERÁ UNA REALIDAD GRACIAS A MI PERSONA Y EL NUEVO CONGRESO UNO NUNCA SABE POR DONDE LE VA ENTRAR LA FELICIDAD", se lee en la presunta entrada de Mejía en X, compartida más de 178 veces desde el 27 de enero de 2026.

El Congreso Nacional instaló su nueva legislatura el pasado 25 de enero, marcando el inicio del período 2026-2030. A pocos días de haber comenzado funciones, ya se han presentado diversas propuestas de ley. Hasta el 29 de enero, las iniciativas conocidas se concentran en áreas como generación de empleo, reformas administrativas, seguridad ciudadana, salud, educación, desarrollo municipal y gestión de recursos públicos. En este contexto, también destaca la llegada de nuevos perfiles al hemiciclo legislativo. Uno de ellos es Rashid Mejía, quien por primera vez ejerce como diputado del Partido Liberal.

Publicación falsa

LA PRENSA Verifica revisó la cuenta oficial de Rashid Mejía en X para confirmar la autenticidad del supuesto mensaje que circula en redes sociales. Sin embargo, no se encontró ninguna publicación que contenga las frases atribuidas al diputado ni otras similares sobre la legalización del matrimonio igualitario. Tampoco hay contenido relacionado con la iniciativa de ley en sus cuentas oficiales de Instagram y en TikTok . Una búsqueda en Google con las palabras clave “Rashid Mejía + propuesta de ley + matrimonio + mismo sexo” evidenció que la supuesta información solo fue difundida por perfiles que habitualmente replican desinformación. La pesquisa también confirmó que ningún medio de comunicación confiable ni los canales oficiales del Congreso Nacional, como sus páginas en Facebook y X (activadas recientemente durante la administración de Nasry Asfura), han publicado datos sobre esta iniciativa. Los registros disponibles en línea indican que, hasta ahora, Mejía ha impulsado iniciativas como una ley para que los diputados que se ausenten de sesiones no reciban salario, así como una propuesta contra el nepotismo. Esta última fue reiterada el 28 de enero en su cuenta oficial en X, donde se informó que la iniciativa fue presentada junto con su colega Carlos Umaña.

En conclusión, la publicación atribuida a Rashid Mejía sobre una supuesta iniciativa para legalizar el matrimonio igualitario es falsa. No existe ningún registro en sus cuentas oficiales ni en fuentes públicas verificadas que respalde dicha afirmación.