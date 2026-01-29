La imagen de estatua de Xiomara Castro fue creada con inteligencia artificial

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales una imagen que muestra una supuesta estatua de la expresidenta Xiomara Castro colocada en una calle. Según la descripción que acompaña varias publicaciones, la figura estaría ubicada en el centro de Tegucigalpa. Sin embargo, la imagen es falsa. Se trata de un deepfake: un contenido falso o manipulado con inteligencia artificial (IA), constató LA PRENSA Verifica. "Bueno lo que faltaba ya le hicieron una estatua en el centro de Tegucigalpa. Lo curioso que la hicieron sin manos por qué nunca hizo nada", dice textualmente una publicación en Facebook que ha sido compartida decenas de veces desde el 27 de enero.

Después de cuatro años en el poder, Xiomara Castro concluyó su mandato como presidenta de Honduras el 27 de enero de 2026, al entregar oficialmente el cargo al nuevo mandatario, Nasry Asfura, electo en los comicios generales de noviembre de 2025. Castro asumió la titularidad del Poder Ejecutivo el 27 de enero de 2022, convirtiéndose en la primera mujer en la historia del país en ejercer la presidencia. Además, fue la primera en gobernar desde el partido Libertad y Refundación (Libre), de orientación izquierdista, marcando un giro significativo en la política nacional tras una prolongada hegemonía de los partidos Nacional y Liberal.

Imagen de IA