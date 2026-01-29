RNP rastrea accesos a su sistema tras denuncia de filtración de datos de menores

Tegucigalpa, Honduras

El Registro Nacional de las Personas (RNP) inició una auditoría forense integral para rastrear todos los accesos a sus sistemas, luego de una denuncia por la divulgación de datos personales de menores de edad en redes sociales. La institución informó que la revisión no se limitará a sus plataformas internas, sino que también incluirá a las entidades externas que mantienen interoperabilidad con el RNP, con el objetivo de identificar el origen de las consultas y deducir posibles responsabilidades por el uso indebido de información sensible. Según lo comunicado, una vez concluida la investigación técnica, los resultados serán remitidos al Ministerio Público, a fin de que se deduzcan responsabilidades legales y se promuevan las sanciones correspondientes contra quienes resulten responsables de la utilización irregular o irresponsable de datos personales. El RNP recordó que se trata de una institución considerada de seguridad nacional, responsable de la custodia de los datos personales de la población hondureña, por lo que subrayó que el proceso busca garantizar la integridad del sistema y la trazabilidad de cada consulta realizada.

Denuncia de Cossette

La auditoría se produce luego de la denuncia pública realizada por Cossette López, consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), quien alertó sobre la divulgación en redes sociales de datos personales de su hija.

Los sistemas del RNP son auditables y trazables. Sus usuarios individuales y verificables. ¿Qué hacen buscando datos de niñas? Dos menores de edad que no son empleadas públicas, cuya paternidad quieren corroborar y publicar, como si fuera delito que haya dos niñas que son... — Cossette López-Osorio (@CossetteOficial) January 29, 2026

López explicó que el sistema del RNP permite identificar cada acceso realizado y señaló que la información fue utilizada para comparar datos de dos menores de edad con el fin de verificar si comparten el mismo padre y posteriormente hacerlo público. "Los sistemas del RNP son auditables y trazables. Sus usuarios individuales y verificables. ¿Qué hacen buscando datos de niñas? Dos menores de edad que no son empleadas públicas, cuya paternidad quieren corroborar y publicar, como si fuera delito que haya dos niñas que son hermanitas. Cuando eso hubiera contradicho sus difamaciones sobre la paternidad de mi hija, no lo publicaron... porque lo único que les interesa es hacer daño. Cuándo los lleve a la Fiscalía de la Niñez y a todas las instancias, no vengan a hacerse las víctimas. Son unos inhumanos, depravados y enfermos. Yo no busco venganza, pero no descansaré hasta que se nos haga justicia", escribió Cossette.

Texto íntegro del comunicado del RNP