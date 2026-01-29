Gobierno extiende hasta el 30 de abril subsidio del combustible y energía eléctrica

Tegucigalpa, Honduras

La decisión fue oficializada mediante decretos ejecutivos firmados el 27 de enero de 2026, según informó José Argueta, secretario de Comunicaciones de la Presidencia de Nasry Asfura.

El Gobierno de la República anunció este jueves la prórroga de los subsidios a la energía eléctrica y a los combustibles hasta el 30 de abril de 2026, como parte de una medida extraordinaria de carácter económico y social orientada a proteger el poder adquisitivo de los hogares hondureños.

De acuerdo con el funcionario, el Presidente Nasry Asfura decretó extender la vigencia del PCM 42-2025, instruyendo a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas a realizar las operaciones presupuestarias, financieras y contables necesarias para sostener el subsidio eléctrico residencial.

La medida contempla el pago del 60 por ciento de la factura de energía eléctrica para clientes residenciales con consumos iguales o inferiores a 150 kilowatts hora mensuales. El beneficio alcanza a alrededor de un millón de abonados de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Argueta explicó que, con esta prórroga, no habrá aumento en la tarifa eléctrica para los usuarios dentro de ese rango de consumo y se mantiene el alivio económico para las familias que califican en la categoría residencial subsidiada.

En paralelo, el Ejecutivo también ratificó el decreto PCM 04-2025 mediante el decreto ejecutivo 05-2026, reactivando su vigencia para el período comprendido entre el 27 de enero y el 30 de abril de 2026, enfocado en el subsidio a los combustibles.

Esta disposición busca contrarrestar la tendencia al alza en los precios internacionales del petróleo y sus derivados, y mitigar su impacto en la economía nacional. El subsidio cubrirá el 50 por ciento del diferencial en el incremento de precios de la gasolina regular y el diésel.

Según detalló el secretario de Comunicaciones, el apoyo estatal permitirá contener los ajustes semanales bajo el sistema de paridad de importación aprobado por la Secretaría de Energía, evitando aumentos directos al consumidor durante el período de vigencia.

“Es decir, no existirá aumento a los combustibles, prolongando hasta el 30 de abril este subsidio”, precisó Argueta al leer el alcance de los decretos presidenciales, subrayando que las medidas son de ejecución inmediata y deberán publicarse posteriormente en el Diario Oficial La Gaceta.

El portavoz añadió que los cuatro decretos ejecutivos relacionados con estas medidas económicas tienen la misma fecha de emisión y responden a razones de interés público y social frente al comportamiento de los mercados energéticos.