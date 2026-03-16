Insólito: Le cortan la energía eléctrica a jugadores de Liga por falta de pago

La Ceiba, Honduras.

La situación llegó a un punto crítico cuando futbolistas como Javier Delgadillo, Luis Franco, Walter Martínez, Humberto Acevedo y Wisdom Quayé decidieron abandonar la concentración tras recibir reiteradas promesas de pago que, según denunciaron, nunca se cumplieron.

Durante el torneo Apertura 2025, el ambiente dentro del equipo fue complicado. Jugadores y miembros del cuerpo técnico pasaron varios meses sin recibir salario debido a problemas administrativos y desacuerdos dentro de la junta directiva del club.

El club Victoria vuelve a quedar en el ojo del huracán y nuevamente por problemas económicos. La institución ceibeña atraviesa otra crisis financiera que afecta directamente a su plantel y cuerpo técnico, una situación que se ha vuelto recurrente en los últimos años.

Las deudas se mantuvieron hasta el final del certamen e incluso pusieron en duda la participación del club en el torneo Clausura 2026, luego de que la institución fuera advertida por las autoridades de Liga Nacional.

A inicios de enero de 2026, la directiva encabezada por Javier Cruz logró dar un paso importante al cancelar dos meses de salario al plantel. Ese movimiento permitió aliviar momentáneamente la tensión dentro del equipo y garantizar su participación en el Clausura.

Además, el club sostuvo conversaciones con la Liga Nacional para presentar la documentación correspondiente y asegurar su inscripción en el torneo, evitando sanciones administrativas que comprometieran su continuidad en la competencia.

Sin embargo, el problema parece estar lejos de resolverse. Aunque existía un acuerdo para cancelar de forma progresiva las deudas restantes con jugadores y miembros del cuerpo técnico liderado por Hernán "Tota" Medina, en las últimas horas trascendió que el plantel nuevamente acumula varios meses sin recibir salario.

La situación es tan delicada que algunos futbolistas incluso se habrían quedado sin servicio de energía eléctrica en sus hogares por falta de pago.

Tras la derrota ante Platense, el mediocampista cubano Yaudel Lahera confirmó la información y mostró su preocupación por lo que han estado atravesando como plantel.

“Nos enteramos de esa noticia en la mañana, pero tengo entendido que lo están resolviendo. Eso no debería pasar. Somos jugadores profesionales del primer equipo, de primera división, y somos responsables de enfrentar estas situaciones. Ojalá que hoy mismo cumplan con ese pendiente, porque los jugadores necesitan descanso”, expresó.

Hasta el momento, ni la directiva del Victoria ni las autoridades de la Liga Nacional se han pronunciado oficialmente sobre la nueva crisis económica que atraviesa el club ceibeño.

Victoria cayó ante Platense 3-2 en su último compromiso y es octavo en la tabla de posiciones con 10 unidades. Cabe destacar que en este torneo se peleará descenso y deberán recomponer los antes posible si no quieren perder la categoría en primera división de Honduras.