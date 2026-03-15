Menjívar lanza picantes declaraciones: cancha de La Paz, horario y la Liga Nacional

La Paz, Honduras.

El guardameta también lanzó un llamado a las autoridades del campeonato para mejorar las condiciones en las que se juega en el país y fue contundente al criticar la grama sintética del Estadio Roberto Suazo Córdova, señalando que ese tipo de superficies y horarios complicados dificultan el desarrollo del fútbol de primera división.

Tras el triunfo de Olimpia ante Génesis PN , el portero Edrick Menjívar valoró el levantón que ha tenido el equipo en los últimos dos partidos del torneo de la Liga Nacional de Honduras , resultados que le han permitido escalar posiciones en la tabla.

Un triunfo importante para escalar en la tabla de posiciones

Sabíamos que teníamos la necesidad de ganar para posicionarnos ahí, sabemos que lo más importante es salir campeón, pero era necesario empezar a sumar de tres también porque no nos gusta vernos en el sexto o quinto lugar tampoco. Entonces ahí estamos a cuatro puntos en una cancha complicada, una cancha que para mí no se puede jugar al fútbol, creo que no es apta para un equipo de primera división, no es apto el horario, un horario complicado en una cancha que repito, para mí no se puede jugar al fútbol. A veces pedimos más intensidad en los partidos, pedimos más esto en los partidos, pero hay que ver las condiciones también. No creo que sea una cancha apta para primera división.

Seguimos jugando en canchas de ligas burocráticas

Exacto, no creo que en ninguna liga importante del mundo se juegue en estos tipos de canchas ni en estos horarios con un clima tan pesado. Es difícil, son cosas que hay que valorar, que hay que mejorar porque después vamos a jugar con selección o con Olimpia en copas internacionales y te juegan en mejores canchas, canchas más rápidas, buen clima y ahí te sacan ventaja a los equipos.

Con esto que mencionas, ¿qué llamado haces a las autoridades de Liga Nacional?

Que revisen bien la cancha donde mandan al jugador a jugar. No creo que jugar en esta cancha... es exponerse a alguna lesión, a un montón de cosas. Creo que hay muchas canchas que no tienen el alumbrado adecuado y te mandan a jugar ahí también, entonces creo que se debería revisar bien esa cosa.

¿Qué impresiones crees que se ha llevado José Molina? Estuvo aquí viendo el partido

Seguramente el mismo mío, porque viene de un país desarrollado. Como dije, es difícil ver una intensidad alta, ver jugar al toque aquí, jugar tirado una pared aquí, son cosas que no se pueden. Y reitero, para mí no es apta una cancha de primera división. Ahora bienvenido, esta es la realidad, esto es Honduras. Vos sabés que queremos estar en Copas del Mundo, queremos competir al máximo y cuando mirás este tipo de escenarios, este tipo de partidos, es difícil.

¿Qué hacer para que este fútbol se levante? Hoy miramos gente que viene al estadio, pero es un fútbol muy pobre.

Sí, exacto, es un fútbol muy pobre. Olimpia va a todas las canchas y le da buena taquilla a todos los equipos, pero en Tegucigalpa la gente no está llegando. Entonces hay que empezar a ver soluciones. No sé si el Olimpia tiene que empezar a jugar un partido en Tegus, uno en San Pedro, no sé, pero hay que empezar a buscar soluciones porque en definitiva la gente no va a los estadios. Aparte, yo no vendría aquí a las 3 de la tarde, con todo respeto a la gente, a sentarme abajo del sol a ver un partido.

¿Ni con tu hijo vendrías?

Te soy sincero, yo no vendría a las 3 de la tarde, peor con mi hijo o con quien sea, a sentarme a esa hora. Entonces hay que empezar a proporcionarle condiciones a la gente para que vuelvan al estadio también, climas adecuados, todo. Hay que empezar a ayudar a la gente para que vuelvan.

Por ejemplo, al Victoria lo tienen jugando a las 3 de la tarde también. ¿Has visto gente del Victoria jugando en La Ceiba solo cuando va Olimpia?

Los demás partidos vacíos. Aparte, ¿quién va a ir a las 3 de la tarde a un partido en La Ceiba? Entonces creo que son cosas a mejorar.

Cambiando un poco de tema, después de tu anuncio que volviste a selección, hay mucha gente que no lo ha tomado bien. ¿Qué piensas de las críticas?

Como he dicho reiteradamente, no creo que tenga mucha espalda para las críticas. Crecí en un club de reserva donde te están criticando, te están exigiendo y todo eso. En verdad a mí no me afecta, nadie va a caerle bien a todo el mundo, eso es normal. Me retracté, como dije en una entrevista anterior, tal vez me precipité por la calentura, por todo lo que representó el momento.

Me equivoqué, pero tampoco es que me puse a disposición, ya depende del cuerpo técnico si me llaman o no. Tuve una reunión muy positiva con Francis, hablamos cosas de fútbol, él me explicó su punto de vista, yo le expliqué el mío, y tampoco él me dijo que me iban a llamar, solo que quedamos en que era una opción más para la selección de Honduras.

Aquí quieren cambio de generación. Una palabra puntual de Chirinos, ¿qué jugador joven miras que sea proyecto para la selección?

Yo coincido con Chirinos. Creo que tienen que volver muchas cosas. Me acuerdo antes cuando yo estuve en reserva, la reserva jugaba preliminar de primera y todo eso. Para mí todas esas cosas tienen que volver porque ya el jugador de reserva empieza a sentir ese tacto con la primera división. A veces llegaba gente temprano a ver los partidos y todo eso. Entonces todas esas cosas hay que volverlas a implementar, hay que volver a invertir desde abajo. Tampoco hay que menospreciar lo que hay arriba, creo que la selección de Honduras tiene una base muy joven que lastimosamente en la última etapa no la pudimos tener. Maldonado, Rivas, muchos jugadores que están apareciendo y que tienen que levantar la mano para la selección.

Veíamos mucha molestia del banco de suplentes con el árbitro. ¿Están inconformes con la actuación del árbitro?

Es que de esos señores no se puede hablar porque los multan a uno. A Yustin le metieron 30 mil ahorita y creo que la situación no está para eso. Ellos se protegen bajo esa ley, entonces están bien protegidos y uno tiene que, como todo en el país, quedarse callado parece.

En el segundo gol te tiraste al suelo y le diste gracias a Dios. ¿Era necesario ese gol?

Sí, estamos en una institución donde aquí solo vale ganar. Estamos en una mini crisis por decirlo, aunque sabíamos que lo más importante es en mayo, pero Olimpia siempre aspira a estar en lo más arriba. Nosotros aspiramos a estar en lo más arriba también porque tenemos un ADN ganador, es una afición exigente, es una directiva exigente. Queremos siempre brindarle triunfos a la gente. Yo reitero, esta es la cancha más difícil de Honduras para mí por el clima y por todo lo que representa. Sabíamos que iba a ser difícil y felicitar a los muchachos que les tocó, algunos no venían jugando, pero la actitud y las ganas que tuvieron creo que es digno de un equipo como Olimpia.

Para cerrar, crisis no solo tiene Olimpia, la tiene el fútbol de Honduras. Después del 18 de noviembre todo cambió. Como referente del fútbol hondureño, ¿cómo se sale de esta crisis?

Haciéndonos cargo de situaciones todos. Desde el directivo, el jugador, todo el mundo tiene que hacerse cargo de las situaciones y mejorar, trabajar en base a la función de cada uno. Nosotros como jugadores queremos venir aquí a jugar un buen partido, queremos tirar paredes, queremos hacer muchas cosas, pero la cancha no te lo permite, entonces tienes que adaptarte a lo que hay. Hay que empezar a brindarle mejores condiciones al jugador, mejores tratos.

El jugador también cuidarse, mejorar físicamente, prepararse. Hay cosas que hay que mejorar y hacerse cargo. Cuando nosotros quedamos eliminados del Mundial yo salí como jugador y me hice cargo, porque tampoco éramos los únicos culpables. Yo soy alguien que no me escondo de mis responsabilidades, no me escondo cuando hay que salir a culparse o levantar la mano y ver por qué nos equivocamos, y creo que así debería ser todo.