Aeropuertos de Honduras operan con normalidad tras cierre de Spirit: Aeronáutica Civil

A dos días de la suspensión global de operaciones de Spirit Airlines, la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (AHAC) informó que los aeropuertos del país continúan operando con normalidad, sin afectaciones en el flujo de pasajeros.
La institución indicó que mantiene presencia permanente de inspectores de facilitación aeroportuaria en las terminales, quienes no han reportado incidentes durante las jornadas de supervisión.
Además, señaló que el personal sigue brindando atención directa a los viajeros, con orientación e información en cada aeropuerto.
La AHAC explicó que los protocolos de vigilancia y monitoreo se mantienen activos conforme a la normativa vigente, con el objetivo de garantizar el funcionamiento del sistema aeroportuario y la atención a los usuarios.
La Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil comunica: pic.twitter.com/5uRFPO080D— Aeronáutica Civil Honduras (@aeronautica_hn) May 4, 2026
No obstante, en su comunicado no se abordaron posibles medidas para los pasajeros afectados por la suspensión de Spirit Airlines, especialmente en lo relacionado con la recuperación de boletos o reembolsos.
Cierre de Spirit
La decisión de Spirit Airlines sorprendió al anunciar el viernes el cese de sus operaciones tras fracasar un acuerdo de rescate gubernamental de 500 millones de dólares en Estados Unidos.
En enero de 2024, un juez federal también había bloqueado una oferta de compra por 3,800 millones de dólares, al considerar que la fusión reduciría la competencia y elevaría las tarifas para los usuarios.
La aerolínea, con sede en Florida, operaba rutas entre Estados Unidos, el Caribe y varios destinos de América Latina, incluyendo Honduras, México, Colombia, Perú, Costa Rica, República Dominicana y Puerto Rico.