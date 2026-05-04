Aeropuertos de Honduras operan con normalidad tras cierre de Spirit: Aeronáutica Civil

San Pedro Sula.

A dos días de la suspensión global de operaciones de Spirit Airlines, la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (AHAC) informó que los aeropuertos del país continúan operando con normalidad, sin afectaciones en el flujo de pasajeros. La institución indicó que mantiene presencia permanente de inspectores de facilitación aeroportuaria en las terminales, quienes no han reportado incidentes durante las jornadas de supervisión.

Además, señaló que el personal sigue brindando atención directa a los viajeros, con orientación e información en cada aeropuerto. La AHAC explicó que los protocolos de vigilancia y monitoreo se mantienen activos conforme a la normativa vigente, con el objetivo de garantizar el funcionamiento del sistema aeroportuario y la atención a los usuarios.

La Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil comunica: pic.twitter.com/5uRFPO080D — Aeronáutica Civil Honduras (@aeronautica_hn) May 4, 2026

No obstante, en su comunicado no se abordaron posibles medidas para los pasajeros afectados por la suspensión de Spirit Airlines, especialmente en lo relacionado con la recuperación de boletos o reembolsos.



Cierre de Spirit