Sin Spirit: Honduras pierde 24 vuelos semanales a USA y millones en ingresos anuales

Tegucigalpa, Honduras

La salida de la aerolínea estadounidense Spirit Airlines del mercado hondureño ya tiene un efecto directo: una pérdida estimada de 4.7 millones de dólares anuales en tasas aeroportuarias y una reducción significativa en la oferta de vuelos internacionales.

El impacto no es menor. Según el experto en conectividad aérea, Peter Fleming, el cese de operaciones implica la cancelación de más de 24 frecuencias semanales hacia Estados Unidos, lo que debilita la conexión del país con uno de sus principales destinos.

Además, la medida se traducirá en una caída de más de 130,000 pasajeros al año, afectando no solo al sector aéreo, sino también a actividades vinculadas como el turismo, el comercio y los servicios aeroportuarios.

Ante este escenario, la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil activó este sábado un “protocolo de contingencia” para proteger a los pasajeros afectados por la cancelación de vuelos.