Periodismo en Honduras es de alto riesgo: 103 asesinatos registrados

Tegucigalpa, Honduras

La persistencia de altos niveles de impunidad y la falta de mecanismos de prevención y protección mantienen el periodismo como una actividad de "alto riesgo" en Honduras, con 103 asesinatos de personas vinculadas a medios entre 2001 y 2026, advirtió este domingo el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).

Con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el ente estatal subrayó en un comunicado que "sin periodismo libre no hay democracia ni justicia" y que el deber del Estado es "proteger" a quienes buscan la verdad para garantizar una "sociedad transparente y participativa".

El Conadeh detalló que en 2025 atendió 208 quejas por presuntas violaciones a las libertades de pensamiento y expresión, entre ellas casos de calumnias, injurias, afectaciones a la imagen, el honor y la reputación, divulgación de información personal, restricciones al derecho a expresarse y censura de prensa.

El espacio cívico y mediático en Honduras, añadió, evidenció durante 2025 un "patrón de hostigamiento e intimidación" contra periodistas, comunicadores sociales y medios de comunicación, con amenazas, agresiones, campañas de descrédito, violencia digital y acciones judiciales usadas como mecanismos de presión. contra