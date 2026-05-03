Lo matan cuando regresaba de un concierto en el estadio Morazán de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Cortés

Edgardo Leonel Martínez García , de 31 años, es el hombre ultimado de varios impactos de bala la madrugada de este domingo en la colonia Pradera de San Pedro Sula, Cortés.

De acuerdo con información preliminar, Edgardo Leonel Martínez García regresaba de un concierto en el estadio Francisco Morazán cuando sujetos desconocidos lo interceptaron a pocos metros de su vivienda y le dispararon en reiteradas ocasiones hasta quitarle la vida.

En la escena se encontraron catorce casquillos de balas que hicieron los atacantes, según evidencias recabadas en la escena del crimen. La víctima quedó tendida bajo el balcón de una vivienda, mientras los responsables huyeron al inntante del lugar.

Vecinos del sector alertaron a las autoridades tras escuchar las detonaciones. Agentes policiales llegaron al lugar y acordonaron la escena, donde se contabilizaron 14 casquillos; sin embargo, no se precisó cuántos proyectiles impactaron a la víctima.

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) realiza las indagaciones correspondientes para determinar el móvil del crimen e identificar a los responsables.