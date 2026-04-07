Jóvenes asesinadas en Choloma: hallan más de 40 casquillos de bala y reportan un hombre herido

Las dos mujeres asesinadas a balazos la noche del lunes en la colonia Los Almendros, de Choloma, ya fueron identificadas. Las jóvenes, quienes fueron raptadas y ultimadas en el referido sector, respondían a los nombres de Kimberly Nohemy Licona (25) e Iris Yohana Lanza Martínez, quien era menor de edad.
“Las investigaciones por parte de Dipampco han dado a conocer que las víctimas del doble asesinato ocurrido en Choloma son hermana y prima del temible cabecilla de la Pandilla 18, quien fue capturado en un operativo de inteligencia de Dipampco en Puerto Cortés”, informó la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado. Fotografía de redes sociales.
También se informó de que un hombre resultó herido en el ataque y fue llevado a un centro asistencial de San Pedro Sula; de momento se desconoce su estado de salud y su relación con las víctimas. Las autoridades continúan con la investigación del caso.
En la escena del crimen, agentes de inspecciones oculares recolectaron más de 40 casquillos de bala esparcidos en el pavimento, pertenecientes tanto a fusiles de alto poder como a armas de corto alcance. Fotografía en vida de Iris Yohana Lanza Martínez.
Los cadáveres quedaron tendidos en la calle principal; uno de ellos fue hallado cerca de un vehículo, mientras que el otro yacía a un costado de la vía. Fotografía en vida de Kimberly Nohemy Licona.
Igualmente, se informó que Kimberly Licona era hermana de Johny Aguilar, alias “El Bunker”, pandillero calificado como temible por Dipampco.
Tras llegar a la escena del crimen, tanto las autoridades policiales como el personal de Medicina Forense describieron que las jóvenes tenían diferentes tatuajes y múltiples impactos en el cuerpo; además, una de ellas tenía desfigurado el rostro.
Tras la noticia del suceso, se informó que los victimarios habían dejado un cartel amenazante en la escena del crimen; sin embargo, Dipampco lo desmintió. “La información que circuló inicialmente es falsa y carece de sustento en el informe técnico de los peritos que procesaron la escena. El manejo de estos datos erróneos no solo desinforma a la población, sino que podría responder a una estrategia de manipulación orquestada por los mismos grupos criminales”.