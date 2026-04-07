Jóvenes asesinadas en Choloma: hallan más de 40 casquillos de bala y reportan un hombre herido

Tras la noticia del suceso, se informó que los victimarios habían dejado un cartel amenazante en la escena del crimen; sin embargo, Dipampco lo desmintió. “La información que circuló inicialmente es falsa y carece de sustento en el informe técnico de los peritos que procesaron la escena. El manejo de estos datos erróneos no solo desinforma a la población, sino que podría responder a una estrategia de manipulación orquestada por los mismos grupos criminales”.