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Jóvenes asesinadas en Choloma: hallan más de 40 casquillos de bala y reportan un hombre herido

Las jóvenes fueron identificadas como Kimberly Licona e Iris Yohana Lanza. Una de ellas, además de presentar múltiples impactos de bala, tenía el rostro desfigurado

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Las dos mujeres asesinadas a balazos la noche del lunes en la colonia Los Almendros, de Choloma, ya fueron identificadas. Las jóvenes, quienes fueron raptadas y ultimadas en el referido sector, respondían a los nombres de Kimberly Nohemy Licona (25) e Iris Yohana Lanza Martínez, quien era menor de edad.

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“Las investigaciones por parte de Dipampco han dado a conocer que las víctimas del doble asesinato ocurrido en Choloma son hermana y prima del temible cabecilla de la Pandilla 18, quien fue capturado en un operativo de inteligencia de Dipampco en Puerto Cortés”, informó la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado. Fotografía de redes sociales.

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También se informó de que un hombre resultó herido en el ataque y fue llevado a un centro asistencial de San Pedro Sula; de momento se desconoce su estado de salud y su relación con las víctimas. Las autoridades continúan con la investigación del caso.

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En la escena del crimen, agentes de inspecciones oculares recolectaron más de 40 casquillos de bala esparcidos en el pavimento, pertenecientes tanto a fusiles de alto poder como a armas de corto alcance. Fotografía en vida de Iris Yohana Lanza Martínez.

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Los cadáveres quedaron tendidos en la calle principal; uno de ellos fue hallado cerca de un vehículo, mientras que el otro yacía a un costado de la vía. Fotografía en vida de Kimberly Nohemy Licona.

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Igualmente, se informó que Kimberly Licona era hermana de Johny Aguilar, alias “El Bunker”, pandillero calificado como temible por Dipampco.

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Tras llegar a la escena del crimen, tanto las autoridades policiales como el personal de Medicina Forense describieron que las jóvenes tenían diferentes tatuajes y múltiples impactos en el cuerpo; además, una de ellas tenía desfigurado el rostro.
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Tras la noticia del suceso, se informó que los victimarios habían dejado un cartel amenazante en la escena del crimen; sin embargo, Dipampco lo desmintió. “La información que circuló inicialmente es falsa y carece de sustento en el informe técnico de los peritos que procesaron la escena. El manejo de estos datos erróneos no solo desinforma a la población, sino que podría responder a una estrategia de manipulación orquestada por los mismos grupos criminales”.

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