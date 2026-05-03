Certamen de belleza termina en tiroteo en Choloma (video)

Una velada que se desarrollaba con normalidad terminó en caos la noche del sábado en la aldea Monterrey, Choloma, Cortés, luego de que se registrara una ráfaga de disparos durante un certamen de belleza.
El evento, en el que se elegían a las reinas juvenil e infantil de la comunidad, reunía a decenas de personas, entre ellas niños, mujeres y adultos. Según registros en video, la actividad transcurría sin incidentes hasta que, en plena pasarela de una de las candidatas, se escucharon las detonaciones.
La reacción fue inmediata: gritos, carreras y escenas de pánico marcaron el momento en que los asistentes intentaban ponerse a salvo. En las imágenes se escucha a varias personas preguntar “¿qué pasa?” mientras de fondo continúan los disparos.
Algunos presentes auxiliaron a menores y familias para salir del recinto, entre ellos una mujer que cargaba a una bebé, en medio de la confusión.
De acuerdo con versiones de medios locales, aún no confirmadas por las autoridades, al menos dos personas habrían resultado heridas durante el incidente. Hasta el momento no se han brindado detalles sobre su identidad ni estado de salud.
Agentes de la Policía Nacional se desplazaron a la zona para recabar evidencias e iniciar las investigaciones correspondientes. También se desplegaron operativos en busca de los responsables.