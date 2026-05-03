  1. Inicio
  2. · Sucesos

Certamen de belleza termina en tiroteo en Choloma (video)

La elección de la reina juvenil de la aldea Monterrey se convirtió en escenario de caos. Dos personas resultaron heridas

Certamen de belleza termina en tiroteo en Choloma (video)

No se reportan detenciones tras los hechos ocurridos ayer en Choloma.

Choloma, Cortés.

Una velada que se desarrollaba con normalidad terminó en caos la noche del sábado en la aldea Monterrey, Choloma, Cortés, luego de que se registrara una ráfaga de disparos durante un certamen de belleza.

El evento, en el que se elegían a las reinas juvenil e infantil de la comunidad, reunía a decenas de personas, entre ellas niños, mujeres y adultos. Según registros en video, la actividad transcurría sin incidentes hasta que, en plena pasarela de una de las candidatas, se escucharon las detonaciones.

Ataque armado en restaurante deja sin vida a joven empresaria en Comayagua

La reacción fue inmediata: gritos, carreras y escenas de pánico marcaron el momento en que los asistentes intentaban ponerse a salvo. En las imágenes se escucha a varias personas preguntar “¿qué pasa?” mientras de fondo continúan los disparos.

Algunos presentes auxiliaron a menores y familias para salir del recinto, entre ellos una mujer que cargaba a una bebé, en medio de la confusión.

De acuerdo con versiones de medios locales, aún no confirmadas por las autoridades, al menos dos personas habrían resultado heridas durante el incidente. Hasta el momento no se han brindado detalles sobre su identidad ni estado de salud.

Cuarto fallo para el taxista Geovanny: acusado de asaltar y abusar de pasajeras en SPS

Agentes de la Policía Nacional se desplazaron a la zona para recabar evidencias e iniciar las investigaciones correspondientes. También se desplegaron operativos en busca de los responsables.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias