Certamen de belleza termina en tiroteo en Choloma (video)

Choloma, Cortés.

Una velada que se desarrollaba con normalidad terminó en caos la noche del sábado en la aldea Monterrey, Choloma, Cortés, luego de que se registrara una ráfaga de disparos durante un certamen de belleza.

El evento, en el que se elegían a las reinas juvenil e infantil de la comunidad, reunía a decenas de personas, entre ellas niños, mujeres y adultos. Según registros en video, la actividad transcurría sin incidentes hasta que, en plena pasarela de una de las candidatas, se escucharon las detonaciones.