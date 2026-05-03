Vaguada dejará lluvias este domingo en algunas zonas de Honduras

El ingreso de una vaguada en superficie generará este domingo un panorama climático mixto en Honduras, caracterizado por lluvias en varias regiones y temperaturas elevadas en gran parte del territorio, de acuerdo con el pronóstico de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).
Las condiciones más inestables se presentarán en el occidente, suroccidente y centro del país, donde se prevén precipitaciones de intensidad variable, acompañadas de actividad eléctrica aislada. Entre los departamentos con mayor incidencia figuran Copán, Lempira, Ocotepeque, Intibucá, La Paz, Comayagua y Francisco Morazán.
En otras zonas, como el sur, oriente y norte —incluyendo Choluteca, Valle, El Paraíso, Olancho, Atlántida y Colón— las lluvias serán más débiles y esporádicas, en un contexto de ambiente cálido y cielos parcialmente nublados.
Para Islas de la Bahía y Gracias a Dios, el pronóstico indica baja probabilidad de precipitaciones, con predominio de condiciones secas.
Una vaguada en superficie producirá lluvias y chubascos débiles, dispersos y moderados aislados con actividad eléctrica sobre las regiones occidental, suroccidental y central; asimismo, lluvias débiles aisladas en áreas del sur, oriente y norte del país. pic.twitter.com/AzzmDvh0gD— Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) May 3, 2026
El calor continuará siendo un factor relevante durante la jornada. En el sur y noroccidente se registrarán los valores más altos, con temperaturas de hasta 37 grados Celsius en Choluteca y Santa Bárbara. Cortés y Valle alcanzarán los 36 grados, mientras que en Olancho se prevén máximas de 35.
En la región central, Comayagua y La Paz llegarán a 34 grados, en tanto que Francisco Morazán se mantendrá en torno a los 29 grados. En el occidente, Copán reportará 30 grados, Intibucá 26 —la más baja del país— y Lempira y Ocotepeque 34 grados.
En el Caribe, Atlántida alcanzará 32 grados, Colón 33 e Islas de la Bahía 32, mientras que Gracias a Dios registrará 33 grados.
Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 15 grados en Intibucá y los 28 grados en Islas de la Bahía, reflejando diferencias entre zonas altas y costeras.
En cuanto al estado del mar, el oleaje se mantendrá entre 1 y 3 pies tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca, condiciones consideradas normales.