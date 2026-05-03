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Vaguada dejará lluvias este domingo en algunas zonas de Honduras

Aunque el calor será intenso en otras regiones, el ingreso de una vaguada al territorio nacional dejará lluvias por la tarde, especialmente

Vaguada dejará lluvias este domingo en algunas zonas de Honduras

Una tarde con lluvia en Tegucigalpa, capital de Honduras.

 Fotografía: LA PRENSA
San Pedro Sula.

El ingreso de una vaguada en superficie generará este domingo un panorama climático mixto en Honduras, caracterizado por lluvias en varias regiones y temperaturas elevadas en gran parte del territorio, de acuerdo con el pronóstico de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).

Las condiciones más inestables se presentarán en el occidente, suroccidente y centro del país, donde se prevén precipitaciones de intensidad variable, acompañadas de actividad eléctrica aislada. Entre los departamentos con mayor incidencia figuran Copán, Lempira, Ocotepeque, Intibucá, La Paz, Comayagua y Francisco Morazán.

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En otras zonas, como el sur, oriente y norte —incluyendo Choluteca, Valle, El Paraíso, Olancho, Atlántida y Colón— las lluvias serán más débiles y esporádicas, en un contexto de ambiente cálido y cielos parcialmente nublados.

Para Islas de la Bahía y Gracias a Dios, el pronóstico indica baja probabilidad de precipitaciones, con predominio de condiciones secas.

El calor continuará siendo un factor relevante durante la jornada. En el sur y noroccidente se registrarán los valores más altos, con temperaturas de hasta 37 grados Celsius en Choluteca y Santa Bárbara. Cortés y Valle alcanzarán los 36 grados, mientras que en Olancho se prevén máximas de 35.

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En la región central, Comayagua y La Paz llegarán a 34 grados, en tanto que Francisco Morazán se mantendrá en torno a los 29 grados. En el occidente, Copán reportará 30 grados, Intibucá 26 —la más baja del país— y Lempira y Ocotepeque 34 grados.

En el Caribe, Atlántida alcanzará 32 grados, Colón 33 e Islas de la Bahía 32, mientras que Gracias a Dios registrará 33 grados.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 15 grados en Intibucá y los 28 grados en Islas de la Bahía, reflejando diferencias entre zonas altas y costeras.

En cuanto al estado del mar, el oleaje se mantendrá entre 1 y 3 pies tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca, condiciones consideradas normales.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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