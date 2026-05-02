En 2027, los estudiantes irán a clases de 7:00 am a 3:00 pm

Tegucigalpa, Honduras

La Secretaría de Educación prevé implementar a partir de 2027 uno de los cambios más relevantes en el sistema educativo hondureño: la jornada extendida, un modelo que ampliará el horario escolar y transformará la dinámica de enseñanza en el país. La medida, confirmada por la ministra de Educación, Arely Argueta, establece que los estudiantes permanecerán en los centros educativos desde las 7:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde, lo que representa una extensión de aproximadamente tres horas sobre la jornada actual. En total, los alumnos pasarían cerca de ocho horas diarias en las aulas. Según explicó la funcionaria, el objetivo es fortalecer el proceso educativo y, al mismo tiempo, ofrecer entornos más seguros para la niñez y juventud hondureña. “Esto viene a fortalecer muchas áreas del sistema educativo y el cuidado de los niños, niñas y jóvenes”, señaló. La implementación no será inmediata ni generalizada. Educación iniciará con un plan piloto a nivel nacional que incluirá, al menos, un centro educativo de nivel básico y uno de educación media por cada región del país. Esta fase permitirá realizar evaluaciones técnicas y financieras para medir el impacto real antes de una eventual expansión.

Uno de los pilares del modelo será la incorporación de espacios “programáticos” en la jornada de la tarde. En ellos, los estudiantes podrán desarrollar habilidades en deportes, arte, música, lectura y formación técnica, ampliando su aprendizaje más allá de las materias tradicionales. Las autoridades también buscan responder a una preocupación social creciente: el tiempo que los jóvenes permanecen fuera de entornos supervisados. Argueta advirtió que actualmente muchos estudiantes salen al mediodía y no regresan directamente a sus hogares, lo que los expone a riesgos. Con la jornada extendida, la intención es mantenerlos dentro de espacios educativos y formativos durante más tiempo.

El nuevo esquema estará vinculado al Currículo Nacional Básico en construcción y alineado con el enfoque STEAM, que integra ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas, con el fin de modernizar los contenidos y métodos de enseñanza. Otro componente clave será la ampliación del programa de alimentación escolar. Actualmente, los estudiantes reciben merienda en la jornada matutina; sin embargo, con la extensión del horario se incluirá también el almuerzo para quienes permanezcan en los centros educativos durante toda la jornada. La ministra reconoció que esta medida implicará una inversión considerable para el Estado, pero subrayó que también representará un alivio económico para miles de familias que enfrentan dificultades para garantizar la alimentación diaria de sus hijos. En el ámbito docente, la jornada extendida requerirá ajustes en la organización laboral. Argueta explicó que el plan piloto comenzará con maestros que ya trabajan bajo esquemas de jornada exclusiva, aunque aseguró que cualquier ampliación de carga deberá estar acompañada de la respectiva compensación salarial. No obstante, la propuesta ya genera reacciones encontradas dentro del magisterio. Joel Navarrete, expresidente del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (Copemh), advirtió que la implementación de una jornada extendida no puede limitarse a una decisión administrativa.