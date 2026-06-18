Mundial 2026 tabla posiciones: Primera clasificada y arden los grupos

Ciudad de México, México.

El conjunto mexicano cumplió con los pronósticos y logró una valiosa victoria que le permite asegurar matemáticamente su presencia en la siguiente ronda del torneo, convirtiéndose así en la primera selección en sellar su boleto a la fase de eliminación directa de la Copa del Mundo que se celebra en Estados Unidos, Canadá y México.

La Selección Nacional de México se convirtió en la primera clasificada a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 tras imponerse por la mínima diferencia de 1-0 a Corea del Sur en un vibrante encuentro disputado la noche de este jueves en la ciudad de Guadalajara.

En un partido muy disputado y con pocas oportunidades claras de gol, el momento decisivo llegó gracias al mediocampista Luis Romo. El futbolista mexicano aprovechó un grave error del experimentado guardameta surcoreano Kim Seung-gyu, quien no pudo controlar correctamente una acción aparentemente sencilla y terminó facilitando la anotación que definió el compromiso.

El gol desató la locura en las gradas del estadio tapatío, donde miles de aficionados mexicanos celebraron una victoria que acerca cada vez más al Tri al sueño de realizar un Mundial memorable en casa. El equipo dirigido por su cuerpo técnico mostró orden, disciplina táctica y una gran capacidad para manejar la ventaja durante los minutos finales frente a una Corea del Sur que intentó reaccionar, pero que careció de claridad en los últimos metros.

Con este resultado, México llegó a seis puntos en el Grupo A gracias a sus dos triunfos en igual cantidad de partidos. La escuadra azteca ya había comenzado su participación mundialista con una importante victoria y ahora confirma su candidatura para ser uno de los equipos más competitivos del certamen.

Por su parte, Corea del Sur se mantiene en la segunda posición de la clasificación con tres unidades, producto de su triunfo conseguido en la primera jornada. Los asiáticos todavía dependen de sí mismos para avanzar a la siguiente ronda, aunque estarán obligados a obtener un resultado positivo en su último compromiso.

La situación del grupo continúa abierta para el resto de selecciones. República Checa y Sudáfrica suman un punto cada una y mantienen opciones matemáticas de clasificación, por lo que la última fecha promete emociones hasta el último minuto en la lucha por los boletos disponibles a los dieciseisavos de final.