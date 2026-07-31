Influencer es arrestada por robar reloj Rolex, gafas de sol y cartera Louis Vuitton

La influencer Adva Lavie, conocida en redes sociales como Mia Ventura, enfrenta un nuevo proceso judicial en Estados Unidos tras ser acusada del robo de un reloj Rolex, unas gafas Louis Vuitton y una cartera durante el Festival de Música de Coachella en California. Las autoridades informaron que la joven permanece detenida sin derecho a fianza.
La influencer Adva Lavie, conocida en redes sociales como Mia Ventura, enfrenta un nuevo proceso judicial en Estados Unidos tras ser acusada del robo de un reloj Rolex, unas gafas Louis Vuitton y una cartera durante el Festival de Música de Coachella de 2025, en California. Las autoridades informaron que la joven permanece detenida sin derecho a fianza.
La Fiscalía del Condado de Riverside la señala como presunta responsable de un delito de hurto mayor por la sustracción de bienes valorados en 11,100 dólares. El caso ocurrió mientras se desarrollaba el reconocido festival de música, uno de los eventos más concurridos del país.
Según la acusación, los artículos robados pertenecían a un hombre que se hospedaba cerca del recinto donde se celebraba Coachella. Entre los objetos sustraídos figuran un reloj Rolex, unas gafas de sol Louis Vuitton y una cartera.
Las investigaciones del Departamento de Policía de Indio establecen que parte de los hechos quedó registrada por cámaras de vigilancia instaladas en las inmediaciones del alojamiento temporal donde se encontraban los involucrados.
De acuerdo con las autoridades, las imágenes muestran a Lavie saliendo del inmueble y entrando en la camioneta de la víctima después de discutir con el propietario del Airbnb porque este no le proporcionó una pulsera para ingresar al festival.
Los videos fueron incorporados al expediente presentado por la fiscalía y constituyeron una de las pruebas consideradas para formalizar la acusación contra la influencer.
El caso volvió a cobrar relevancia el 28 de julio de 2026, cuando el Departamento de Policía de Beverly Hills informó sobre la detención de Lavie. Según el reporte oficial, agentes que patrullaban la zona la identificaron y comprobaron que existía una orden de arresto vigente en su contra.
Las autoridades indicaron que la detención no obedeció a un operativo de búsqueda. La policía explicó que el arresto se produjo tras verificar la orden judicial pendiente durante un encuentro fortuito con la influencer.
Además de esa orden, Lavie fue arrestada por incumplir una disposición judicial que le exigía portar un monitor electrónico en el tobillo, una medida impuesta para garantizar su localización mientras avanzaban los procesos abiertos en su contra.
A los cargos presentados en el condado de Riverside se suman otros procesos en el condado de Los Ángeles. En esa jurisdicción, las autoridades la investigan por presuntas estafas cometidas mediante aplicaciones de citas entre 2023 y 2025.
Los investigadores sostienen que la influencer habría utilizado su presencia en redes sociales para contactar a hombres mayores y con alto poder adquisitivo con el supuesto propósito de obtener beneficios económicos ilícitos. Por estos hechos enfrenta seis cargos por delitos graves.
Durante las actuaciones judiciales en Los Ángeles, Lavie se declaró inocente de las acusaciones. El caso continúa en investigación mientras las autoridades buscan establecer el alcance de los hechos y determinar si existen otras posibles víctimas.