Revelan que influencer Valeria Márquez era la novia del hijo de un poderoso narco

La influencer mexicana Valeria Márquez habría mantenido una relación sentimental con Francisco “N”, hijo del presunto líder criminal Ramón Ángel “N”, alias “R1”, quien es señalado por autoridades como posible autor intelectual del feminicidio ocurrido en Zapopan, Jalisco, México, el 13 de mayo de 2025.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, informó que las investigaciones relacionan a Francisco “N” con el crimen de la creadora de contenido, quien fue asesinada mientras realizaba una transmisión en vivo desde su negocio de belleza.
De acuerdo con las autoridades, la principal línea de investigación establece que Francisco “N” habría solicitado ayuda a su padre para cometer el ataque contra Márquez, aunque el caso continúa bajo investigación y serán las autoridades judiciales las que determinen responsabilidades.
Ramón Ángel “N”, conocido como “R1”, fue detenido el jueves 30 de julio durante un operativo realizado en Jalisco. El hombre es identificado por las autoridades como presunto integrante de una célula criminal con presencia en Jalisco y Michoacán.
Según la información presentada por García Harfuch, los datos obtenidos tras la captura de “R1” fueron incorporados a la carpeta de investigación del feminicidio de la joven influencer.
Las autoridades también indicaron que Francisco “N” continúa siendo buscado y que la investigación contempla la posible participación de otras personas relacionadas con el asesinato.
Valeria Márquez, de 23 años, fue asesinada el 13 de mayo de 2025 dentro de la estética Blossom The Beauty Lounge, ubicada en la colonia Real del Carmen, en Zapopan, Jalisco.
La joven, quien contaba con miles de seguidores en plataformas digitales, realizaba una transmisión en vivo cuando un hombre ingresó al establecimiento y le disparó en varias ocasiones.
El ataque quedó registrado parcialmente en la transmisión que realizaba la influencer. En las imágenes difundidas posteriormente se observa cómo la joven pierde la vida mientras estaba conectada con sus seguidores.
Momentos antes del crimen, Márquez había expresado durante la transmisión que quería retirarse del lugar. También comentó que esperaba recibir un regalo costoso que supuestamente le enviaría un seguidor.
Según las investigaciones iniciales, un repartidor habría llegado previamente al negocio para entregar un café y un peluche a nombre de un supuesto admirador.
El hombre habría regresado posteriormente al establecimiento y, bajo el pretexto de entregar otro paquete, ingresó al lugar donde se encontraba la influencer.
Tras el ataque, una trabajadora del negocio tomó el control de la transmisión y la finalizó, mientras el hecho generaba conmoción entre los seguidores de Márquez.
El crimen provocó una fuerte reacción en México y en redes sociales, donde miles de usuarios exigieron justicia y pidieron esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de la joven.
Las primeras investigaciones del caso estuvieron marcadas por distintas versiones difundidas en redes sociales sobre posibles vínculos de la influencer con personas relacionadas con grupos criminales.
Sin embargo, las autoridades pidieron evitar especulaciones y señalaron que la investigación debía avanzar con base en pruebas y diligencias oficiales.
La Fiscalía de Jalisco informó que el caso era investigado bajo el protocolo de feminicidio, debido a las características del asesinato de la creadora de contenido.
Antes del ataque, Márquez había compartido en redes sociales mensajes y situaciones que, según se conoció posteriormente, forman parte de las líneas de investigación para establecer si existieron amenazas previas.
Durante la transmisión del día del crimen, la influencer mostró preocupación luego de que una persona acudiera a entregarle un supuesto regalo y no pudiera dejarlo porque pedían una fotografía de ella al recibirlo.
Ese hecho llamó la atención de la joven, quien incluso comentó durante el video que tenía temor de que algo pudiera ocurrirle.
La investigación busca determinar si ese episodio estuvo relacionado con la planificación del ataque y quiénes participaron en la preparación del feminicidio.
El secretario Omar García Harfuch señaló que la detención de “R1” representa un avance en el caso, pero aclaró que las autoridades continuarán con las diligencias correspondientes.
Ramón Ángel “N” también es señalado por las autoridades como presunto responsable intelectual de otros hechos violentos, entre ellos el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025.
En ese caso, las autoridades indicaron que el móvil habría estado relacionado con una supuesta provocación hacia el grupo criminal, según declaraciones de otros implicados.
La captura de “R1” abrió nuevas líneas de investigación sobre la estructura criminal a la que presuntamente pertenece y su posible relación con distintos hechos violentos.
Mientras tanto, familiares, seguidores y usuarios de redes sociales continúan exigiendo que se esclarezca completamente el feminicidio de Valeria Márquez.