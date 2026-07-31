Sacudida a la FIFA: Infantino toma drástica decisión tras rebelión de UEFA y Concacaf

La FIFA sigie dando de qué hablar y este viernes lanzó un nuevo comunicado tras las posturas de la UEFA y Concacaf sobre el plan de privatizar el Mundial 2026.
El mandatario quedó contra las cuerdas este jueves, luego de que ambas confederaciones anunciaran su decisión de rechazar la propuesta.
"Como resultado del debate, ninguna selección nacional de la UEFA participará en ninguna competición de la FIFA mientras estas propuestas sigan vigentes, a menos que dicha propuesta se haya abandonado por completo y se hayan dado garantías vinculantes de que la FIFA nunca más abrirá su gobernanza ni sus competiciones a la propiedad privada", anunció el ente europeo sobre el plan de Infantino.
Por su parte, la Concacaf también decidió rechazar por unanimidad la propuesta de la FIFA y su presidente Gianni Infantino de vender el Mundial a inversores privados a través del programa 'FIFA Forward Enterprise': "Concacaf se reafirma en que el futuro del fútbol - y su principal activo - debe permanecer en manos de la familia del fútbol".
A un día de haberse desatado el escándalo, la FIFA ha lanzado un nuevo comunicado en relación al plan de privatizar el Mundial.
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, anunció este viernes en un comunicado que la entidad desiste de su intención de crear una filial para comercializar la Copa del Mundo.
"Tras escuchar atentamente todas las opiniones, ha quedado claro que el proyecto ha creado divisiones de tal naturaleza que, independientemente del nivel de apoyo, ya no redundan en beneficio del objetivo planteado inicialmente", afirma la comunicación de la entidad rectora del fútbol.
"Nuestro propósito siempre ha sido, y siempre será, unirnos y mejorar. En consecuencia, esta propuesta no seguirá adelante", añade.
El pasado miércoles, la FIFA anunció su intención de vender el 20 % de FIFA Forward Enterprise (FFE), la nueva filial que buscaba crear para manejar las operaciones comerciales y los eventos de la organización, como el Mundial de fútbol, su principal producto.
En un explicativo publicado en su página web que resume de manera didáctica la información, la FIFA había asegurado que la nueva filial está valorada en unos 20.000 millones de dólares, de acuerdo a J.P. Morgan.
"El proyecto FIFA Forward Enterprise tenía como objetivo sentar las bases para fortalecer aún más a nuestras Asociaciones Miembro de la FIFA y a nuestro deporte a nivel mundial, especialmente en aquellos países donde el apoyo es más necesario. Y, como dijimos desde el principio, esto solo se lograría si la mayoría de las Asociaciones Miembro de la FIFA lo respaldaban y siempre sujeto a un proceso de consulta con ellas, el Consejo de la FIFA, las Confederaciones y demás partes interesadas", inicia diciendo el comunicado que la entidad ha publicado este viernes.
"Tras escuchar atentamente todas las opiniones, ha quedado claro que el proyecto ha creado divisiones de tal naturaleza que, independientemente del nivel de apoyo, ya no redundan en beneficio del objetivo planteado inicialmente. Nuestro propósito siempre ha sido, y siempre será, unirnos y mejorar. En consecuencia, esta propuesta no seguirá adelante", informan.
El comunicado de la FIFA de este viernes culmina con una frase redactada directamente por Infantino: "De cara al futuro, mi intención es reunir a todas las partes interesadas en los próximos días y semanas, con un espíritu de interés común por nuestro deporte y con el objetivo de seguir impulsando el fútbol en todas partes, especialmente en aquellos países que más necesitan nuestro apoyo".
Este es el comunicado de la FIFA e Infantino sobre desistir del plan de privatizar el Mundial.
Con esto, Infantino fracasa en el plan de privatizar el Mundial tras la rebelión de la UEFA y Concacaf.