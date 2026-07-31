Todo listo para Harry Styles en México: fechas, accesos y recomendaciones

La cuenta regresiva terminó. Harry Styles está listo para reencontrarse con el público mexicano con "Together, Together", una residencia de seis conciertos en el Estadio GNP Seguros que promete convertirse en uno de los acontecimientos musicales más importantes del año. El artista británico regresa al país tras cuatro años de ausencia con una producción que reunirá a miles de seguidores en la capital mexicana.
El exintegrante de One Direction vuelve a los escenarios mexicanos después del éxito de la gira "Love On Tour", con la que consolidó su posición como una de las mayores figuras del pop internacional. En esta ocasión, ofrecerá la visita más extensa de su carrera en México, con seis presentaciones programadas en uno de los recintos más emblemáticos del país.
Los conciertos se realizarán los días 31 de julio, 1, 4, 7, 8 y 10 de agosto, todos con inicio previsto para las 9:00 de la noche. Debido a la alta asistencia esperada, los organizadores recomiendan llegar con suficiente anticipación para evitar filas, superar con tranquilidad los filtros de seguridad y disfrutar plenamente de la experiencia.
"Together, Together" representa la filosofía que Harry Styles ha construido junto a sus seguidores durante los últimos años. La frase, traducida como "Juntos, juntos", simboliza la conexión entre el artista y su público, además de promover valores como la inclusión, la libertad y la celebración colectiva que caracterizan cada una de sus presentaciones.
Para quienes asistirán al Estadio GNP Seguros, el transporte público continúa siendo la alternativa más práctica. Las estaciones Ciudad Deportiva y Puebla, de la Línea 9 del Metro, se encuentran a pocos minutos caminando del recinto. También es posible llegar mediante la Línea 2 del Metrobús, descendiendo en la estación Iztacalco. En contraste, quienes opten por automóvil o aplicaciones de transporte deberán considerar la intensa carga vehicular que suele registrarse en la zona durante los eventos masivos.
Uno de los atractivos adicionales de la residencia será la participación de la cantante británica Jorja Smith, quien tendrá a su cargo la apertura de las seis presentaciones. Aunque no compartirá escenario con Harry Styles, su actuación servirá para dar inicio a cada una de las veladas programadas.
Aunque el repertorio podría presentar algunas variaciones, todo apunta a que el cantante interpretará varios de los temas más representativos de su carrera, entre ellos "Golden", "Adore You", "Watermelon Sugar", "Music for a Sushi Restaurant", "Keep Driving", "Treat People With Kindness", "Sign of the Times", "Little Freak", "Love of My Life" y "As It Was", además de una canción sorpresa que acostumbra incluir en cada ciudad.
En cuanto a la disponibilidad de entradas, aún es posible encontrar boletos para el concierto del 10 de agosto, aunque únicamente permanecen disponibles algunas localidades específicas. Las fechas restantes registran una alta demanda desde las etapas de preventa y venta general.
Para agilizar el acceso, los asistentes podrán ingresar con artículos como teléfonos celulares, baterías portátiles, lentes de sol, gorras, tapones para los oídos, medicamentos con receta, cámaras fotográficas no profesionales, bolsas pequeñas o transparentes, binoculares compactos e impermeables. Asimismo, el recinto contará con estaciones gratuitas de hidratación, por lo que se recomienda llevar una botella reutilizable de plástico completamente vacía, con capacidad aproximada de 500 mililitros.
Por el contrario, estará prohibido ingresar con mochilas grandes, alimentos, bebidas, botellas de vidrio o metal, cámaras profesionales, computadoras portátiles, drones, bastones para selfies, paraguas, aerosoles, objetos punzocortantes, armas, fuegos artificiales, cigarrillos, vapeadores, alcohol, drogas y medicamentos que no cuenten con prescripción médica. Como recomendación final, los organizadores sugieren descargar previamente el boleto digital, llevar el teléfono completamente cargado o una batería portátil, utilizar ropa y calzado cómodos, planificar con anticipación la ruta de llegada y regreso, además de portar únicamente los objetos permitidos.