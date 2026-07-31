Todo listo para Harry Styles en México: fechas, accesos y recomendaciones

Para quienes asistirán al Estadio GNP Seguros, el transporte público continúa siendo la alternativa más práctica. Las estaciones Ciudad Deportiva y Puebla, de la Línea 9 del Metro, se encuentran a pocos minutos caminando del recinto. También es posible llegar mediante la Línea 2 del Metrobús, descendiendo en la estación Iztacalco. En contraste, quienes opten por automóvil o aplicaciones de transporte deberán considerar la intensa carga vehicular que suele registrarse en la zona durante los eventos masivos.