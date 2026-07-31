Arnold Schwarzenegger desafía al tiempo: festeja sus 79 años ejercitándose

Arnold Schwarzenegger volvió a demostrar que la disciplina sigue siendo uno de los pilares de su vida. El actor, empresario y exgobernador de California celebró su cumpleaños número 79 realizando una de las actividades que lo ha acompañado durante más de seis décadas: entrenar con pesas en el gimnasio.
El protagonista de "Terminator" compartió con sus millones de seguidores en Instagram dos fotografías en las que aparece realizando ejercicios de fuerza, presuntamente desde el emblemático Gold's Gym de Venice, en Los Ángeles. Vestido con una camiseta negra y gafas de sol, el actor dejó claro que la edad no ha cambiado su compromiso con el ejercicio.
Junto a las imágenes, Schwarzenegger sorprendió con un mensaje en el que dejó claro que no esperaba regalos por su cumpleaños. En cambio, aprovechó la ocasión para promover una iniciativa de "Pump Club", la comunidad de entrenamiento que impulsa junto a su equipo.
"Cumplo 79 años hoy. No quiero ningún regalo. En su lugar, mi equipo y yo estamos cambiando la industria del fitness", escribió el actor, quien además anunció una promoción especial para nuevos usuarios de la plataforma, incentivando a las personas a mantenerse activas durante todo el año.
El actor explicó que quienes completen cuatro programas de entrenamiento podrán recuperar el costo de su primer año de suscripción. "He intentado conseguir que la gente entrene durante seis décadas, y finalmente encontré algo que funciona. Si puedo lograr que millones de ustedes entrenen durante todo el año, aceptaré la pérdida", afirmó.
La relación de Schwarzenegger con el entrenamiento comenzó cuando apenas era un adolescente. Su disciplina lo llevó a convertirse en uno de los culturistas más exitosos de todos los tiempos, conquistando siete títulos de Mr. Olympia antes de dar el salto definitivo a Hollywood.
Ese físico privilegiado le abrió las puertas para protagonizar exitosas producciones como "Conan el Bárbaro", "Depredador" y "Terminator", consolidándose como uno de los actores más reconocidos del cine de acción durante varias décadas.
Con el paso de los años, el austríaco adaptó su rutina para cuidar su salud. Actualmente, sus entrenamientos duran aproximadamente 90 minutos y priorizan el uso de máquinas de pesas, una decisión que tomó para disminuir el impacto sobre sus hombros y rodillas tras años de intensa exigencia física. Más allá de la apariencia, Schwarzenegger asegura que hoy su mayor motivación es sentirse fuerte física y mentalmente. En distintas publicaciones ha explicado que el ejercicio le permite mantenerse activo, recuperarse con mayor rapidez de problemas de salud y conservar una mente ágil.
El actor también promueve la idea de celebrar las pequeñas victorias cotidianas. "Algunos días, la victoria es un buen entrenamiento. Otros días, la victoria es haber ido cuando no tenía ganas. Pero ahí está. Todos los días, sin falta, si voy, consigo al menos una victoria", expresó al compartir su filosofía de vida. El actor también promueve la idea de celebrar las pequeñas victorias cotidianas. "Algunos días, la victoria es un buen entrenamiento. Otros días, la victoria es haber ido cuando no tenía ganas. Pero ahí está. Todos los días, sin falta, si voy, consigo al menos una victoria", expresó al compartir su filosofía de vida.
Pese al paso del tiempo, Arnold Schwarzenegger asegura que no contempla abandonar el gimnasio. "Nada cambiará jamás; hasta que muera, seguiré entrenando, pasándolo genial en el gimnasio, sintiendo la congestión muscular y queriendo sentirme bien. Entrenar es parte de mi vida. Así de simple", concluyó el actor.