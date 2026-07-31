Arnold Schwarzenegger desafía al tiempo: festeja sus 79 años ejercitándose

El actor también promueve la idea de celebrar las pequeñas victorias cotidianas. "Algunos días, la victoria es un buen entrenamiento. Otros días, la victoria es haber ido cuando no tenía ganas. Pero ahí está. Todos los días, sin falta, si voy, consigo al menos una victoria", expresó al compartir su filosofía de vida. El actor también promueve la idea de celebrar las pequeñas victorias cotidianas. "Algunos días, la victoria es un buen entrenamiento. Otros días, la victoria es haber ido cuando no tenía ganas. Pero ahí está. Todos los días, sin falta, si voy, consigo al menos una victoria", expresó al compartir su filosofía de vida.