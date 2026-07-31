Agenda para este fin de semana en San Pedro Sula y alrededores

Prepárese para vivir una semana cargada de varios eventos culturales y artísticos en la Ciudad de los Zorzales. Este viernes 31 de julio se cierra el mes con una amplia variedad de presentaciones en los diferentes bares, restaurantes y centros culturales. También hay opciones para los amantes de la pintura, la danza y actividades que resalten la identidad nacional. Uno de los eventos más esperados es sin duda el concierto de Sin Bandera, formado por Leonel García y Noel Schajris, el próximo 6 de agosto en Expocentro.