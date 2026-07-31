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Agenda para este fin de semana en San Pedro Sula y alrededores

Música, cultura, pintura y literatura, en la agenda de actividades de San Pedro Sula para el fin de semana

  • Actualizado: 31 de julio de 2026 a las 12:13 -
  • Redacción web
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Prepárese para vivir una semana cargada de varios eventos culturales y artísticos en la Ciudad de los Zorzales. Este viernes 31 de julio se cierra el mes con una amplia variedad de presentaciones en los diferentes bares, restaurantes y centros culturales. También hay opciones para los amantes de la pintura, la danza y actividades que resalten la identidad nacional. Uno de los eventos más esperados es sin duda el concierto de Sin Bandera, formado por Leonel García y Noel Schajris, el próximo 6 de agosto en Expocentro.
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No es este fin de semana, pero ya se acerca el concierto del dúo Sin Bandera, que será este jueves 6 de agosto en Expocentro. Para información sobre boletos puede ingresar a la página web: www.eticket.hn
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PINTURA EN VIVO CON DENNIS ALONZO. Si es amante de la pintura puede disfrutar de la presentación del artista hondureño Dennis VIERNES Alonzo Alonzo en Comercial Larach este viernes 31 de julio y sábado 1 de agosto,a partir de las 9:00 am hasta las 5: 00 pm.
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NOCHE DE ROCK CON ÁLVARO CANO. El artista prepara un gran repertorio para este sábado 1 de agosto en La Taquería del Mister, en la entrada de Jucutuma III. Inicia a las 8: 30 pm.

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FIESTA CULTURAL DE LA IDENTIDAD NACIONAL. La Casa de la Cultura le invita a disfrutar de la Fiesta Cultural de la Identidad Nacional. Habrán conferencias, pintura, danza, literatura y exposición de trajes típicos. La cita es este viernes de 9:00 am a 4:00 pm. ¡Entrada gratuita!
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FESTIVAL INTERNACIONAL EN LA VICTORIANO LÓPEZ. Los artistas brasileños Ney Fialkow y Marcos Machado se presentarán este viernes 31 de julio en el 1 Festival Internacional que se llevará a cabo en la Escuela de Música Victoriano López a las 7 pm. Para más información llame al 9591-0329.
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Este sábado 1 de agosto a partir de las 8:00 p. m. se elegirá a la nueva reina de la Feria Agostina, de Puerto Cortés, en el Gimnasio Municipal de Deportes Danilo García. Los boletos tienen un valor de: Preventa: L. 250.00 y en puerta: L. 300.00. Estos los puede adquirir en las Oficinas de Cultura y Turismo.
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Festival del Coco. Será este domingo 2 de agosto, a partir de las 11:00 a. m., un evento donde destcará la cultura, música y la mejor gastronomía de Honduras. La cita es en Bajamar, frente al Centro Comunal. a partir de las 11 de la mañana.

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