Así avanza el caso del docente Lenin Jaco: audiencia inicial podría definir si sigue preso

La audiencia inicial contra el docente Lenin Marel Jaco García, acusado por el presunto delito de violación calificada en perjuicio de una menor de 13 años, se desarrolla este viernes en los tribunales de San Pedro Sula, donde una jueza deberá determinar si el proceso judicial continúa y bajo qué medidas cautelares.Jaco García fue trasladado desde el centro penal de El Progreso hasta el Palacio de Justicia, donde permanece en una celda judicial mientras se desarrolla la diligencia programada para las 10:00 de la mañana.El caso ha generado atención pública debido a que el imputado laboraba como docente en el Instituto José Trinidad Reyes (JTR), donde impartía la asignatura de Cívica y además dirigía el cuadro de danza del centro educativo.La captura del maestro fue ejecutada días atrás dentro de las instalaciones del instituto, en cumplimiento de una orden emitida por las autoridades judiciales tras la denuncia presentada en su contra.Sobre el avance del proceso, Ruy Barahona, portavoz del Poder Judicial, confirmó que el acusado ya fue presentado ante el tribunal competente para enfrentar la audiencia inicial.“Ya ha sido trasladado del Centro Penitenciario de El Progreso y se encuentra acá en el Palacio de Justicia, en la celda judicial, el profesor Lenin Marel Jaco García, supuesto responsable del delito de violación calificada en perjuicio de una menor de 13 años”, informó Barahona.El portavoz recordó que el pasado miércoles se desarrolló una audiencia de prueba anticipada en el Centro Integrado, donde se practicó la declaración de la víctima mediante la Cámara de Gesell, mecanismo utilizado para proteger a menores de edad durante los procesos judiciales.“Se va a esperar el momento oportuno en que el ente fiscal vaya proporcionando las pruebas pertinentes, así como las que vaya presentando la defensa técnica legal del encausado”, explicó el funcionario.Durante la audiencia de este viernes, el Ministerio Público expondrá los elementos de prueba recopilados hasta el momento, mientras que la defensa del docente tendrá la oportunidad de presentar sus argumentos y medios de descargo.Consultado sobre los posibles escenarios legales, Barahona indicó que la resolución dependerá exclusivamente de la valoración que realice la jueza a cargo del expediente.“Son cuatro vías que pueden surgir: un auto de formal procesamiento con la medida cautelar de prisión preventiva, un auto con medidas sustitutivas, un sobreseimiento provisional o un sobreseimiento definitivo”, detalló.El portavoz añadió que la decisión estará basada en las pruebas aportadas por ambas partes y en la fundamentación jurídica que realice el tribunal al momento de emitir su resolución.La jueza deberá analizar los indicios presentados por el Ministerio Público y los argumentos de la defensa para determinar si existen elementos suficientes para que el proceso continúe en contra del docente, quien permanece bajo investigación por uno de los delitos más graves contemplados en la legislación hondureña.