Historia de traición y poder: Hijo del “R1” ordenó ejecutar a la influencer Valeria Márquez

Las investigaciones por el feminicidio de la influencer mexicana Valeria Márquez dieron un giro luego de que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informara que Francisco "N", hijo del presunto líder criminal Ramón Ángel "N", alias "El R1", es buscado como posible autor intelectual del crimen ocurrido el 13 de mayo de 2025 en Zapopan, Jalisco.
El funcionario explicó que la información obtenida tras la captura de Ramón Ángel "N", realizada el 30 de julio, está siendo integrada a la carpeta de investigación. Añadió que será la Fiscalía la encargada de ampliar los detalles conforme avancen las diligencias judiciales.
De acuerdo con García Harfuch, la principal línea de investigación establece que Francisco "N" mantenía una relación sentimental con Valeria Márquez y que, presuntamente, la había amenazado en varias ocasiones antes del crimen.
Las autoridades sostienen la hipótesis de que habría solicitado a su padre ordenar el asesinato.
Ramón Ángel "N", conocido como "El R1", permanece detenido, mientras que su hijo continúa prófugo y es buscado por las autoridades mexicanas. Además, la investigación contempla la posible participación de otras personas en el feminicidio.
Valeria Márquez, de 23 años, fue asesinada mientras realizaba una transmisión en vivo desde su negocio, Blossom The Beauty Lounge, ubicado sobre la avenida Servidor Público, en la colonia Real del Carmen, en Zapopan, Jalisco. Un hombre ingresó al establecimiento con el pretexto de entregarle un paquete y, momentos después, le disparó antes de escapar.
El crimen fue presenciado en tiempo real por miles de seguidores que observaban la transmisión en TikTok. Tras el ataque, una trabajadora de la estética, identificada por las autoridades como Érika, apareció en la grabación para finalizar el video.
Las investigaciones también reconstruyen las últimas horas de vida de la creadora de contenido. Durante la transmisión, Valeria comentó que un repartidor había acudido previamente al negocio para entregarle un paquete, pero se retiró porque debía recibirlo personalmente y tomarse una fotografía con el obsequio.
La influencer manifestó entonces su preocupación por la situación. Incluso comentó en tono aparentemente de broma que quizá intentaban privarla de su libertad o matarla, palabras que posteriormente cobraron un significado trágico tras el ataque armado.
Durante la transmisión, Valeria recibió otros regalos enviados por repartidores y leyó mensajes de su amiga Vivian de la Torre, quien le pidió permanecer en el establecimiento para ver su reacción al recibir los obsequios. Uno de ellos fue un cerdito de peluche que sostenía cuando ocurrió el crimen.
Después del asesinato, usuarios en redes sociales comenzaron a especular sobre la participación de personas cercanas a la influencer. Ante ello, Vivian de la Torre negó cualquier vínculo con el hecho y aseguró que desconocía que algo pudiera ocurrir. "Vale para mí era una hermana y jamás haría nada para lastimarla", escribió en TikTok antes de restringir los comentarios en sus redes sociales.
Las autoridades también desmintieron versiones que vinculaban directamente el caso con otros presuntos integrantes del crimen organizado. La Fiscalía del Estado de Jalisco reiteró que la investigación continúa bajo el protocolo de feminicidio y pidió evitar difundir información no confirmada que pueda revictimizar a la joven.
García Harfuch señaló que la detención de "El R1" representa un avance importante para esclarecer el caso, aunque las investigaciones continúan para ubicar a Francisco "N" y determinar la responsabilidad de todos los presuntos implicados.
El caso ha generado una amplia repercusión en México debido a que el asesinato ocurrió durante una transmisión en vivo y quedó registrado parcialmente en redes sociales, convirtiéndose en uno de los feminicidios de mayor impacto mediático en el país durante 2025.
Las autoridades mantienen abiertas diversas líneas de investigación y continúan recabando pruebas para fortalecer la carpeta del caso antes de presentar nuevas acciones judiciales.
La Fiscalía también analiza información obtenida tras la captura de Ramón Ángel "N", la cual podría aportar nuevos elementos para reconstruir la planeación del crimen y establecer la participación de cada uno de los involucrados.
Hasta el momento, Francisco "N" permanece prófugo y es considerado por las autoridades como uno de los principales objetivos de búsqueda relacionados con este caso.
El expediente incluye el análisis de mensajes, testimonios y otros indicios recopilados desde el día del asesinato, además de evidencia obtenida durante los operativos realizados tras la captura de "El R1".
Los investigadores también continúan revisando los movimientos registrados antes y después del ataque para determinar si existió coordinación entre los presuntos responsables materiales e intelectuales del feminicidio.
La información obtenida hasta ahora refuerza la hipótesis de que el crimen habría sido planeado con anticipación, aunque las autoridades subrayan que será el proceso judicial el que determine las responsabilidades penales.
La captura de Ramón Ángel "N" marca uno de los avances más relevantes en la investigación, mientras continúan los operativos para localizar a su hijo y esclarecer por completo el feminicidio de Valeria Márquez.
El caso ha provocado una fuerte reacción entre usuarios de redes sociales y organizaciones que exigen justicia para la joven influencer, cuyo asesinato volvió a poner en el centro del debate la violencia contra las mujeres en México.
Las autoridades reiteraron que cualquier responsabilidad deberá acreditarse con pruebas dentro del proceso judicial y pidieron evitar la difusión de versiones no confirmadas mientras avanzan las investigaciones.
El expediente permanece abierto y no se descarta que surjan nuevas órdenes de captura conforme se incorporen más elementos de prueba a la investigación.
La Fiscalía continuará desarrollando las diligencias necesarias para establecer la participación de cada implicado y llevar el caso hasta las instancias judiciales correspondientes.
Mientras tanto, el feminicidio de Valeria Márquez sigue siendo uno de los casos de mayor atención pública en México, tanto por la forma en que ocurrió como por las revelaciones surgidas durante las investigaciones.
Con la búsqueda de Francisco "N" aún en marcha y la detención de "El R1", las autoridades esperan avanzar hacia el esclarecimiento total del crimen que conmocionó al país y generó una amplia exigencia de justicia.