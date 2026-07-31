Historia de traición y poder: Hijo del “R1” ordenó ejecutar a la influencer Valeria Márquez

Después del asesinato, usuarios en redes sociales comenzaron a especular sobre la participación de personas cercanas a la influencer. Ante ello, Vivian de la Torre negó cualquier vínculo con el hecho y aseguró que desconocía que algo pudiera ocurrir. "Vale para mí era una hermana y jamás haría nada para lastimarla", escribió en TikTok antes de restringir los comentarios en sus redes sociales.