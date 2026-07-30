El caos se apodera de la frontera de Ceuta: miles de jóvenes quieren llegar a España

Este intento masivo de entrada en Ceuta coincide con la celebración en Marruecos del 27 aniversario de la entronización del rey Mohamed VI, que el miércoles, en su discurso al país, no mencionó la situación y este jueves ofrece en M'diq (Rincón), localidad situada a unos 20 kilómetros de Castillejos, una ceremonia oficial que simboliza la relación de la monarquía marroquí con sus súbditos.