Se despide del Real Madrid, figura deja al Barcelona y anuncian otro fichaje

Así marcha el mercado de fichajes este viernes 31 de julio: refuerzos, salidas y renovaciones en los grandes equipos de Europa.
OFICIAL // El mundialista con Uruguay, Federico Viñas se convirtió en nuevo fichaje del Toluca de la Liga MX.
OFICIAL // El técnico Santi Denia, exjugador del Atlético Madrid y que ha dirgido las categorías inferiores de la selección española durante 15 años, fue presentado este viernes en Praga como nuevo entrenador de la Selección de República Checa.
OFICIAL // El Newcastle United confirmó este viernes la dimisión de Eddie Howe como su entrenador tras cinco años en el puesto.
OFICIAL // El Ajax anunció este viernes el fichaje de Julian Brandt con un contrato hasta 2029. Llega procedente del Borussia Dortmund.
Joao Cancelo se mantiene a la espera de que Al Hilal y FC Barcelona cierren el acuerdo por su traspaso. No se ha presentado a los entrenamientos y el club saudí piensa en una sanción económica.
Según informa La Gazzetta dello Sport, el guardameta japonés Zion Suzuki del Parma se ha convertido en una prioridad para el PSG y Juventus tras su buen Mundial.
Uli Hoeness, presidente de honor del Bayern de Múnich, sobre los rumores que vincularon a Olise con Real Madrid: “Me partí de risa con esos rumores. Solo comprobé cuánto tiempo le queda de contrato. Tres años. Para mí no es un tema en absoluto. Podría venir ahora el emperador de China y tampoco hablaríamos con él”.
OFICIAL // El guardameta Matthew Ryan renovó su contrato con el Levante hasta 2027.
Hansi Flick aseguró este viernes tras el amistoso ante el Birminghan City, que desea que Ferran Torres no abandone la disciplina azulgrana este verano: "Esperamos y deseamos que Ferran Torres continúe con nosotros esta temporada"
Según informa MARCA, Real Madrid le informó al entorno de Vinicius que su última propuesta de renovación es definitiva y que no habrá una mejora económica.
Maresca sobre el futuro de Rodri: "Cualquier entrenador en el mundo quiere a Rodri porque es un jugador de primer nivel; así que es importante para mí, para el club y para todos"
OFICIAL // El portero Marc-André ter Stegen abandonó este viernes la concentración del equipo azulgrana en St. George Park, la Ciudad Deportiva que la Federación Inglesa de Fútbol tiene a 50 km de Birminghan, para cerrar su cesión al Ajax.
Ter Stegen se despidió de sus compañeros y el cuerpo técnico antes de volar rumbo a Amsterdam, donde esta temporada defenderá la portería del histórico equipo neerlandés.
OFICIAL // El Barcelona y el Brujas han llegado a un acuerdo por el traspaso del extremo belga Jesse Bisiwu, que firma como azulgrana hasta el 30 de junio de 2031, según informó este viernes el club español.
Bisiwu, de 18 años y por el que el Barça pagará al Brujas unos 8,5 millones de euros, estuvo este viernes en la capital catalana firmando su nuevo contrato.
OFICIAL// Víctor Valdepeñas se despidió este viernes del Real Madrid: "Después de 6 temporadas llega el momento de cerrar una etapa que siempre llevaré conmigo.Quiero dar las gracias a todos los entrenadores que han formado parte de mi camino, por la confianza, la exigencia, los consejos y por ayudarme a crecer cada día. Han sido años llenos de aprendizaje, sacrificio, momentos inolvidables, recuerdos y amigos que me llevo para siempre".
OFICIAL // Asimismo, se ha confirmado su fichaje por la Fiorentina de Italia. Pagaron 8 millones por el 50% de los derechos del jugador.
Fabrizio Romano revela que "Franco Mastantuono saldrá cedido del Real Madrid, una decisión confirmada por el club tal como se venía informando en las últimas semanas. El Real no incluyó a Franco en la convocatoria para este fin de semana, ya que debe salir a préstamo. El club indica su preferencia por una cesión a un equipo europeo en lugar de un regreso a River Plate".