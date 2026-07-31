Se despide del Real Madrid, figura deja al Barcelona y anuncian otro fichaje

OFICIAL// Víctor Valdepeñas se despidió este viernes del Real Madrid: "Después de 6 temporadas llega el momento de cerrar una etapa que siempre llevaré conmigo.Quiero dar las gracias a todos los entrenadores que han formado parte de mi camino, por la confianza, la exigencia, los consejos y por ayudarme a crecer cada día. Han sido años llenos de aprendizaje, sacrificio, momentos inolvidables, recuerdos y amigos que me llevo para siempre".