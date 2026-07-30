Caen cinco sospechosos por el crimen de Camila Potosí: ¿qué pasó con el bebé que llevaba en su vientre?

Las autoridades colombianas avanzan en la investigación del crimen de Camila Potosí, una joven de 21 años cuyo cuerpo fue encontrado sin vida a la orilla del río Meléndez. Este jueves se registraron las primeras cinco capturas relacionadas con el caso.
En el informe preliminar de la captura se confirmó que entre los sospechosos detenidos se encuentra Yulieth Angulo, la mujer con quien Camila Potosí fue vista por última vez. Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de los otros implicados.
A las personas capturadas se les imputarán los delitos de feminicidio agravado, secuestro simple, desaparición forzada y alteración de pruebas. Se confirmó que los sospechosos planeaban salir del país cuando fueron detenidos. Aún se espera el informe oficial de la Fiscalía General de Colombia.
María Camila Potosí fue vista por última vez el pasado 16 de julio, a las 4:16 de la tarde, cuando abordó una motocicleta junto a Yulieth Angulo.
Tras varias horas sin conocer su paradero, Camila Potosí, quien tenía ocho meses de gestación, fue reportada como desaparecida. Sus familiares aseguraron que las primeras horas sin noticias de ella estuvieron marcadas por la incertidumbre.
El cuerpo de Camila Potosí fue hallado el 20 de julio a orillas del río Meléndez. Sin embargo, las autoridades confirmaron que la joven no llevaba consigo al bebé que esperaba.
Una de las primeras hipótesis del caso apunta a que el bebé de Camila Potosí habría sido sustraído de su vientre y que, posteriormente, el cuerpo de la madre fue abandonado.
Los familiares mantienen la esperanza de encontrar con vida al bebé de Camila Potosí. Las autoridades colombianas, junto con allegados y amigos, se sumaron a la búsqueda mientras exigen justicia por el caso.
Las autoridades de Cali pusieron en marcha un grupo especial de búsqueda para dar con el paradero del bebé de María Camila Potosí. Los operativos se concentran en las zonas aledañas al río Meléndez, donde fue encontrado el cuerpo de la joven.
De forma preliminar se conoció que Camila Potosí tuvo su primer vínculo con Yulieth Angulo durante un programa para mujeres embarazadas. No obstante, aún no se ha revelado qué ocurrió con la joven después del recorrido en motocicleta.
Miles de colombianos se unieron al clamor de justicia por el feminicidio de Camila Potosí y hacen un llamado a las autoridades para esclarecer lo ocurrido.
La joven Camila recibió cristiana sepultura. “Yo sé que el bebé de mi hija está vivo y lo vamos a encontrar”, afirmó la madre de la joven ante los medios de comunicación.
Las autoridades anunciaron una recompensa de hasta 200 millones de pesos para quienes aporten información clave que ayude a esclarecer el brutal caso.
La investigación continúa sin respuestas definitivas. Entre las principales incógnitas figura el destino de la recién nacida.