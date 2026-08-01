Real Madrid con baja, otro descartado por Mou, giro Vinicius y sorpresa con Vozinha

Así marcha el mercado de fichajes este sábado 01 de agosto en el fútbol internacional: refuerzos, rumores, salidas y renovaciones en los equipos europeos.
Fabregas sobre el futuro de Morata: "Álvaro, guste o no, no es mi hermano ni mi amigo. Soy un entrenador que tiene que tomar decisiones. Mi trabajo es el de entrenador. Tengo que hacer lo mejor para el club. Él también es alguien que ayuda mucho a las generaciones más jóvenes, siempre intenta sincerarse y decir lo que piensa. Es un ejemplo, una persona con un gran corazón. Ahora mismo, todos partimos de cero. Lo que hicieron el año pasado no sirve de nada. Tiene que demostrar que quiere quedarse aquí y crecer"
OFICIAL // El portugués Antonio Silva fue presentado este sábado como nuevo jugador del Bournemouth de la Premier League.
OFICIAL // Xabi Alonso sigue reforzando al Chelsea y este sábado se confirmó Danny Welbeck es su nuevo fichaje en el ataque.
OFICIAL // El portero noruego Orjan Nyland, que se desvinculó del Sevilla el pasado 30 de junio después de tres temporadas en el conjunto español, ha regresado como agente libre al RB Leipzig alemán, su club de procedencia, con el que ha firmado un contrato para las dos próximas campañas.
The Athletic revela que Joao Pedro está cerca de ampliar su contrato con el Chelsea y recibiría una mejora al ampliar su vínculo.
'Daily Mail' informa que el Como de Cesc Fàbregas se mantiene en la mesa de las negociaciones para buscar el fichaje del defensa del Chelsea, Trevoh Chalobah.
ESPN informa que el Manchester City seguirá adelante con el fichaje de Ayyoub Bouaddi, independientemente del futuro de Rodri con el club.
OFICIAL // La Roma anunció el fichaje del defensor Konstantinos Koulierakis en una operación de 18 millones de euros.
Santi Aouna informa que el el agente de Salah y el Trabzonspor estarían cerca de llegar a un acuerdo. Con esto, el Besiktas se habría retirado de la pelea por su fichaje.
Fabrizio Romando revela que Miguel Gutiérrez dejará al Napoli y se marchará al Bayer Leverkusen de Alemania.
Diario MARCA detalla que "la próxima semana habrá contactos directos entre el PSG y el Barcelona", para hablar sobre el fichaje de Ferran Torres tras el Mundial 2026.
Fabrizio Romano informa que Maghnes Akilouche jugará en el PSG tras alcanzarse un acuerdo entre clubes. Llega procedente del AS Monaco por 50 millones de euros.
Informa Foot Mercato que el nombre de Vangelis Pavlidis comienza a tomar fuerza en el entorno del Barcelona para reforzar la ofensiva.
OFICIAL // El Sevilla y el Real Madrid han acordado este sábado el fichaje del portero Fran González, descartado por el entrenador portugués José Mourinho y que se sumará en las próximas horas a la concentración que el plantel sevillista desarrolla hasta el próximo sábado en Garderen (Países Bajos).
Diomande, jugador que está en la órbita del Real Madrid, estará ausente de los amistosos del Leipzig, sobre esto Demichelis expresó: "Ya sé que se trata de un gran tema, pero Yan está de verdad enfermo".
The Athletic informa que Vinicius estaría dispuesto a rebajar sus exigencias para renovar con el Real Madrid. Sin embargo, el bonus por la renovación es el principal punto de conflicto, ahí vuelve a entrar el Arsenal, ya que el club habría aprobado ciertas cifras en caso de poder abordar el fichaje, y cree que el jugador estaría abierto a unirse a ellos.
Según Héctor Gómez, el Valencia está preguntando por la situación de Franco Mastantuono, jugador argentino que saldría cedido del Real Madrid.
Arbeloa tiene en la mira a otro del Real Madrid. Marca informa que Thiago Pitarch es otro de los canteranos que el entrenador tiene en la mira.
Sorpresa con Vozinha. Cuando todo parecía indicar que iba a fichar por Colo Colo, la situación del arquero se estanca y desde 433 detallan que el RS Berkane de Marruecos se suma a la pelea por el portero del Mundial.