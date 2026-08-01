Real Madrid con baja, otro descartado por Mou, giro Vinicius y sorpresa con Vozinha

Fabregas sobre el futuro de Morata: "Álvaro, guste o no, no es mi hermano ni mi amigo. Soy un entrenador que tiene que tomar decisiones. Mi trabajo es el de entrenador. Tengo que hacer lo mejor para el club. Él también es alguien que ayuda mucho a las generaciones más jóvenes, siempre intenta sincerarse y decir lo que piensa. Es un ejemplo, una persona con un gran corazón. Ahora mismo, todos partimos de cero. Lo que hicieron el año pasado no sirve de nada. Tiene que demostrar que quiere quedarse aquí y crecer"