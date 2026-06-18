México vs Corea del Sur, EN VIVO, Mundial 2026: Horario y dónde verlo

Guadalajara, México.

Tanto mexicanos como coreanos llegan a este compromiso tras haber comenzado con victoria su participación en la Copa del Mundo . El Tri derrotó 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural del grupo, mientras que Corea del Sur superó 2-1 a República Checa en un encuentro que demostró el poder ofensivo del conjunto asiático.

Méxic o y Corea del Sur protagonizarán este jueves uno de los partidos más atractivos de la segunda jornada del Grupo A del Mundial 2026 . El encuentro se disputará en la ciudad de Guadalajara, donde miles de aficionados esperan un duelo cargado de intensidad, emoción y con mucho en juego para ambas selecciones.

El panorama del Grupo A quedó todavía más interesante luego del empate 1-1 entre Sudáfrica y República Checa en la segunda jornada. Ese resultado abrió la puerta para que el ganador del choque entre México y Corea del Sur se convierta en el primer clasificado a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, dando un paso gigante hacia la siguiente ronda y asegurando matemáticamente su presencia entre los mejores equipos del torneo.

México intentará hacer valer su condición de anfitrión y el apoyo masivo de su afición en Guadalajara. El equipo dirigido por Javier Aguirre mostró solidez defensiva en su debut y buscará repetir la fórmula para frenar a una selección coreana que se caracteriza por su velocidad, disciplina táctica y capacidad para generar peligro en los contragolpes.

Por su parte, Corea del Sur llega con la confianza por las nubes después de remontar ante República Checa y sabe que una victoria ante el Tri significaría no solo la clasificación anticipada, sino también asumir el liderato absoluto del grupo. Los asiáticos cuentan con futbolistas de gran despliegue físico y buscarán aprovechar cualquier espacio que deje la defensa mexicana.

Se espera un partido de alto voltaje entre dos selecciones que han demostrado argumentos para soñar en grande dentro de la Copa del Mundo. Guadalajara será el escenario de una batalla que podría definir el futuro del Grupo A y que tiene todos los ingredientes para convertirse en uno de los encuentros más emocionantes de esta fase de grupos del Mundial 2026.