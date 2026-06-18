Corea del Sur explota y realiza denuncia en el Mundial 2026: ¿Trampa de México?

La selección de Corea del Sur realizó una denuncia ante la FIFA en la previa del compromiso que disputará este jueves ante el anfitrión México por el Mundal 2026.
México y Corea del Sur se enfrentan por el Grupo A en la segunda jornada del Mundial 2026.
La Selección de Corea del Sur concluyó con sus últimos entrenamiento previos a su partido ante México. El partido corresponde a la segunda jornada del Grupo A entre dos selecciones que lograron sacar la victoria en sus respectivos debuts. El conjunto mexicano se impuso ante Sudáfrica por 2 a 1, mientras que el conjunto asiático venció a Chequia por 2 a 1.
En el último entrenamiento de Corea del Sur se encontró algo que ha molestado a los asiáticos.
Ante dicha problemática, los protocolos de seguridad se activaron rápidamente para que finalmente la Guardia Nacional interviniera en el asunto.
El dron fue neutralizado mediante sistemas de interferencia electrónica, provocando su descenso fuera del área de entrenamiento.
Sin embargo, se captó cómo dos personas lograron tomar el dron antes de que las autoridades los detuvieran.
La Selección de Corea del Sur presentó una queja formal ante la FIFA después de detectar un dron sobrevolando una de sus prácticas cerradas en Guadalajara, en la previa del partido contra México por la segunda jornada del Grupo A del Mundial 2026.
La delegación surcoreana solicitó la intervención de las autoridades mexicanas y posteriormente el dron fue neutralizado. Hasta el momento no se ha identificado públicamente a la persona responsable de operarlo
El entrenador de Corea del Sur, Hong Myung-bo, calificó el incidente como "lamentable", aunque aclaró que no afectó la preparación táctica de su equipo porque ocurrió antes de que comenzaran los trabajos estratégicos para enfrentar a México.
"Mientras entrenábamos efectivamente había un dron sobrevolando, nos enteramos ahora. Afortunadamente lo que pasó fue antes de que empiece la práctica y nuestro desarrollo de nuestras tácticas, así que no nos afectó, pero sí es cierto que nos estábamos preparándonos y que lo ocurrido fue lamentable", manifestó el DT de Corea del Sur.
Además, medios internacionales señalaron que la Federación Coreana de Fútbol solicitó una investigación para esclarecer lo sucedido y determinar si existió algún intento de espionaje deportivo.
Sin embargo, hasta ahora no hay pruebas que vinculen a la Selección Mexicana o a integrantes de su cuerpo técnico con el dron.
El episodio añadió tensión a la previa del encuentro entre México y Corea del Sur, un duelo clave porque ambos equipos llegaron con tres puntos tras ganar en su debut y el vencedor asegurará su clasificación a los dieciseisavos de final.