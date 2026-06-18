Corea del Sur explota y realiza denuncia en el Mundial 2026: ¿Trampa de México?

"Mientras entrenábamos efectivamente había un dron sobrevolando, nos enteramos ahora. Afortunadamente lo que pasó fue antes de que empiece la práctica y nuestro desarrollo de nuestras tácticas, así que no nos afectó, pero sí es cierto que nos estábamos preparándonos y que lo ocurrido fue lamentable", manifestó el DT de Corea del Sur.