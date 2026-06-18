Espeluznante lesión en el Mundial 2026 y futbolistas rompen en llanto

Vancouver, Canadá.

El Mundial 2026 vivió uno de los momentos más impactantes y dolorosos desde el inicio de la competición. En el encuentro entre Canadá y Qatar correspondiente a la segunda jornada del Grupo B, el mediocampista canadiense Ismaël Kenneth Jordan Koné sufrió una terrible lesión que dejó en shock a jugadores, aficionados y a todos los presentes en el estadio. La dramática acción ocurrió al minuto 50 del compromiso cuando Koné disputaba una pelota en el mediocampo. En medio de la jugada, el futbolista catarí Madibo cometió una fuerte infracción que terminó provocando una aparatosa lesión en la pierna del canadiense. De inmediato, los gestos de dolor del jugador encendieron las alarmas y el ambiente festivo del Mundial se transformó en preocupación absoluta.

Las imágenes fueron estremecedoras. Koné cayó al césped lanzando gritos desgarradores mientras se sujetaba la pierna. Sus compañeros corrieron rápidamente para auxiliarlo, pero al percatarse de la gravedad de la lesión muchos quedaron paralizados por la impresión. Algunos futbolistas canadienses no pudieron contener las lágrimas al observar el estado de su compañero, protagonizando escenas que reflejaron la angustia y el dolor que se vivía sobre el terreno de juego. La reacción de Madibo tampoco pasó desapercibida. El jugador de Qatar comprendió inmediatamente la gravedad de lo sucedido y se llevó las manos a la cabeza en señal de desesperación. Visiblemente afectado, pidió disculpas mientras observaba cómo el personal médico ingresaba con urgencia para atender al mediocampista canadiense. Tras revisar la acción, el árbitro central decidió mostrarle la tarjeta roja directa y expulsarlo del encuentro.

Durante varios minutos el partido quedó en un segundo plano. Los servicios médicos trabajaron intensamente para estabilizar a Koné antes de retirarlo del terreno de juego. El futbolista fue inmovilizado y trasladado de inmediato a un centro hospitalario cercano para someterse a exámenes especializados que determinarán el alcance exacto de la lesión. Aunque las autoridades médicas todavía no han emitido un informe definitivo, todo apunta a que el canadiense sufrió una grave fractura que requerirá intervención quirúrgica. De confirmarse el diagnóstico, Koné quedaría descartado para el resto del Mundial 2026, un duro golpe para Canadá en plena lucha por avanzar a la siguiente ronda. La escena posterior fue igualmente conmovedora. Los jugadores canadienses se reunieron en el campo para brindarse apoyo mutuo mientras varios continuaban llorando por la situación de su compañero. El impacto emocional fue evidente y muchos tuvieron dificultades para retomar la concentración en el partido.