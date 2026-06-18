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Canadá vs Qatar, EN VIVO Mundial 2026: horario y dónde ver

Canadá y Catar se enfrentan este jueves en Vancouver en un duelo clave por la segunda jornada del Grupo B del Mundial 2026.

  • Actualizado: 18 de junio de 2026 a las 13:00 -
  • Agencia EFE
Canadá vs Qatar, EN VIVO Mundial 2026: horario y dónde ver

El BC Place será escenario de un partido determinante para las aspiraciones de Canadá y Catar en la Copa del Mundo 2026.

 Foto: FIFA World Cup.
Toronto, Canadá.

Canadá enfrenta este jueves ante Catar, en el estadio BC Place de Vancouver, un partido cargado de urgencia y oportunidad: lograr la primera victoria de su historia en un Mundial, mantener abiertas sus opciones de pelear por el liderato del Grupo B y confirmar que su condición de coanfitrión puede traducirse también en resultados.

El equipo de Jesse Marsch llega al segundo encuentro tras el empate 1-1 frente a Bosnia y Herzegovina en Toronto, donde Cyle Larin rescató en el tramo final el primer punto mundialista de la selección canadiense masculina después de seis derrotas consecutivas entre las citas de México 1986 y Catar 2022.

Ahora, con todos los equipos del grupo igualados con un punto y el mismo balance de goles, el margen de error se estrecha.

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La gran incógnita sigue siendo Alphonso Davies . El capitán canadiense se perdió el estreno por una lesión muscular y continúa en proceso de recuperación.

El martes participó en el calentamiento con sus compañeros en Vancouver, pero la federación canadiense de fútbol, ​​​​Canada Soccer, mantiene la cautela sobre su disponibilidad. Stephen Eustáquio, vicecapitán, admitió que no sabía si Davies podrá jugar y recordó que todavía no ha entrenado con normalidad con el grupo.

Sin Davies , el foco ofensivo recae sobre Jonathan David. Máximo goleador histórico de Canadá, el delantero atraviesa una dificultad y fue sustituido en el minuto 61 ante Bosnia, una decisión poco habitual para un futbolista clave en el plan de Marsch.

Aun así, sus compañeros han cerrado filas en torno a él. Niko Sigur y Ali Ahmed insistieron esta semana en que no existe preocupación interna y que el atacante volverá a marcar.

Catar, por su parte, llega reforzado tras sorprender a Suiza con un empate 1-1 en Santa Clara. El equipo dirigido por el español Julen Lopetegui resistió el dominio suizo durante buena parte del partido y encontró el premio en el tiempo añadido, en una acción culminada por Boualem Khoukhi y contabilizada oficialmente como autogol del defensa suizo Miro Muheim.

Ese punto ya mejora la participación catarí de 2022, cuando perdió sus tres encuentros como anfitrión.

El precedente más cercano entre ambos equipos favorece a Canadá , que venció 2-0 a Catar en Viena en septiembre de 2022, con goles de Larin y David. Pero aquel amistoso queda lejos para dos selecciones que han cambiado de ciclo, técnico y contexto competitivo.

Canadá espera un ambiente plenamente favorable en Vancouver, ciudad clave en el desarrollo futbolístico de Davies y sede donde, si gana el grupo, podría disputar también sus dos primeras eliminatorias.

Catar, menos presionado, intentará repetir la fórmula que le permitió frustrar a Suiza: orden, paciencia y eficacia en el área rival.

- Alineaciones probables:

Canadá: Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Moïse Bombito, Derek Cornelius, Luc De Fougerolles; Stephen Eustáquio, Ismaël Koné; Tajon Buchanan, Ali Ahmed, Cyle Larin; Jonatán David. Seleccionador: Jesse Marsch.

Catar: Mahmoud Abunada; Pedro Miguel, Boualem Khoukhi, Tarek Salman, Homam Ahmed; Assim Madibo, Ahmed Fathy, Karim Boudiaf; Edmilson Junior, Akram Afif y Yusuf Abdurisag. Seleccionador: Julen Lopetegui.

Estadio: BC Place, en Vancouver.

Hora: 15.00 hora local (22.00 GMT). EFE

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