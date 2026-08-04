Nasry Asfura lanza portal único para agilizar exportaciones y trámites comerciales

Tegucigalpa, Honduras.

El presidente Nasry Asfura presentó este martes el Portal Único de Comercio de Honduras (Puch), una plataforma digital creada para centralizar trámites relacionados con el comercio exterior y facilitar los procesos de exportación. De acuerdo con un comunicado de Casa Presidencial, la herramienta forma parte de un paquete de acciones orientadas a modernizar los procedimientos, reducir tiempos y costos, además de fortalecer la competitividad del sector exportador hondureño. Durante la presentación realizada en Casa de Gobierno ante representantes del sector privado y exportadores, Asfura destacó que su administración ha impulsado medidas que, según señaló, no se actualizaban desde hace décadas, entre ellas cambios en la Declaración de Exportación y la ampliación de plazos para la repatriación de divisas.

"Estas medidas forman parte de un esfuerzo por convertir al Gobierno en un facilitador de la producción, el empleo y la atracción de inversión", señaló la información oficial difundida por Casa Presidencial. El secretario de Desarrollo Económico, Eddy Ordóñez, explicó que el PUCH reemplaza el antiguo sistema de comercio exterior y reúne en una sola plataforma los procesos de más de nueve instituciones vinculadas al sector. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse