Nasry Asfura lanza portal único para agilizar exportaciones y trámites comerciales

El presidente Nasry Asfura presentó este martes el Portal Único de Comercio de Honduras (Puch), una plataforma digital creada para centralizar trámites relacionados con el comercio exterior y facilitar los procesos de exportación.
De acuerdo con un comunicado de Casa Presidencial, la herramienta forma parte de un paquete de acciones orientadas a modernizar los procedimientos, reducir tiempos y costos, además de fortalecer la competitividad del sector exportador hondureño.
Durante la presentación realizada en Casa de Gobierno ante representantes del sector privado y exportadores, Asfura destacó que su administración ha impulsado medidas que, según señaló, no se actualizaban desde hace décadas, entre ellas cambios en la Declaración de Exportación y la ampliación de plazos para la repatriación de divisas.
"Estas medidas forman parte de un esfuerzo por convertir al Gobierno en un facilitador de la producción, el empleo y la atracción de inversión", señaló la información oficial difundida por Casa Presidencial.
El secretario de Desarrollo Económico, Eddy Ordóñez, explicó que el PUCH reemplaza el antiguo sistema de comercio exterior y reúne en una sola plataforma los procesos de más de nueve instituciones vinculadas al sector.
Según el comunicado, entre las entidades incorporadas se encuentran el Banco Central de Honduras (BCH), Aduanas, el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Senasa), la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA) y el Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin).
Ordóñez detalló que la plataforma ya cuenta con 22 procesos de exportación integrados y busca ofrecer una gestión más ágil, trazable y moderna para los usuarios.
Casa Presidencial indicó que el funcionario señaló que el Gobierno encontró trámites dispersos y complejos, por lo que se ha trabajado en una coordinación entre instituciones para atender las necesidades del sector exportador.
Durante el evento, representantes empresariales expresaron respaldo a las medidas anunciadas. Juan Carlos Javier, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias del Sur, destacó que la simplificación de trámites y la flexibilización relacionada con las divisas representan avances para la competitividad y la generación de empleo.
Asimismo, Víctor Castillo, representante del sector de producción y distribución de productos de cuidado personal, manifestó que la digitalización de procesos y las nuevas disposiciones anunciadas generan confianza para la empresa privada.
Al inicio de la actividad, el presidente del Banco Central de Honduras (BCH), Roberto Lagos, realizó una presentación sobre las ventajas de la nueva plataforma digital y su impacto en los procesos comerciales.
Finalmente, el presidente Asfura afirmó que Honduras debe avanzar hacia soluciones más eficientes mediante el trabajo conjunto entre el Gobierno y el sector privado, con el objetivo de abrir nuevos mercados, atraer inversión y fortalecer la economía nacional.