Honduras registra 13 casos de sarampión en 2026 tras confirmar contagio de bebé

Tegucigalpa, Honduras

La Secretaría de Salud de Honduras confirmó este martes un nuevo caso de sarampión en un bebé de seis meses que permanece estable y se recupera en su vivienda, con lo que se eleva a trece el total de contagios registrados en el país en lo que va de 2026.

"Confirmamos el diagnóstico de un nuevo caso de sarampión. En este caso se trata de un bebé de seis meses de edad del departamento de Cortés (norte)", dijo la jefa del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Odalys García, en una comparecencia de prensa.

La madre del bebé y las demás personas que conviven con él fueron vacunadas y, hasta el momento, no presentan síntomas, enfatizó la funcionaria, quien señaló que no se han detectado otros casos sospechosos relacionados con este contagio.