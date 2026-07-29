IHSS exige uso de mascarilla ante brote de sarampión

San Pedro Sula, Honduras.

Los derechohabientes del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) deberán utilizar mascarilla de forma obligatoria para ingresar y permanecer en las instalaciones, como una medida de prevención ante el brote de sarampión que registra el país.

Este miércoles, el hospital regional del norte recordó que la disposición se mantiene vigente desde 2025 y pidió a la población cumplirla correctamente, cubriendo en todo momento la nariz y la boca mientras se encuentre en las diferentes áreas de atención.

La medida fue reforzada luego de que el centro asistencial atendiera a varios pacientes sospechosos de sarampión en las últimas semanas, una enfermedad altamente contagiosa que puede propagarse con facilidad en espacios cerrados y con elevada afluencia de personas.

Además del uso de mascarilla, el IHSS recomendó mantener la distancia física en las áreas comunes y seguir las indicaciones proporcionadas por médicos, enfermeras y demás personal encargado de la atención de los pacientes.

Andrea Córdova, jefa de la Unidad de Epidemiología del hospital regional, señaló que, además del brote de sarampión, persisten casos de tos ferina, que afectan principalmente a niños con esquemas de vacunación incompletos, así como contagios de covid-19 y otras enfermedades infecciosas.