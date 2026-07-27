Plan con drones y patrullas para proteger El Merendón espera respaldo del Congreso

San Pedro Sula, Honduras

La Municipalidad de San Pedro Sula propone implementar un programa de monitoreo aéreo preventivo con drones de última generación, patrullas todoterreno, torres de vigilancia y conectarlas al centro de monitoreo para fortalecer la protección de la montaña del Merendón. La iniciativa, denominada "Halcones de El Merendón", fue presentada durante el III Cabildo Abierto 2026, denominada "Salvemos El Merendón", donde se planteó que la protección de la reserva debe convertirse en un esfuerzo conjunto entre los municipios que comparten geográficamente la cordillera. Para ejecutar el programa se requerirá de no menos de L300 millones según los encargados de la alcaldía sampedrana, recursos con los que actualmente no cuentan las municipalidades de San Pedro Sula, Omoa, Choloma y Quimistán. Por ello, la propuesta buscará el respaldo de los diputados del departamento de Cortés.

El interés por fortalecer la protección del Merendón tomó fuerza luego de que el Instituto de Conservación Forestal (ICF) publicara una propuesta para redefinir los límites y recategorizar la Zona de Reserva de El Merendón como Parque Nacional. La iniciativa generó la reacción de diversos sectores de San Pedro Sula, que presentó más de 20 oposiciones ante el Instituto de Conservació Forestal, ICF, por parte de organizaciones, empresas, personas naturales, gremios y coaliciones, lo que frenó temporalmente el proceso. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse De acuerdo con datos de la empresa concesionaria Aguas de San Pedro, entre el 20% y el 25% del agua que consume la población sampedrana proviene de fuentes superficiales que nacen en El Merendón, mientras que cerca del 80% corresponde a fuentes subterráneas cuya recarga depende de esta zona de reserva. Durante el cabildo abierto también se abordó la importancia de preservar la montaña. Aunque la Corporación Municipal no participó en pleno, asistieron diputados, representantes de organizaciones, líderes comunitarios y empleados municipales.

Solicitamos el apoyo del Congreso Nacional

Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula, presentó las acciones que actualmente desarrolla la municipalidad para conservar El Merendón y destacó la necesidad de proteger las fuentes de agua, prevenir los asentamientos irregulares y preservar los recursos naturales que garantizan el abastecimiento hídrico de la ciudad. Asimismo, presentó el proyecto "Halcones de El Merendón" , una estrategia de vigilancia ambiental basada en tecnología para fortalecer la seguridad y la respuesta rápida dentro de la Zona de Reserva. "La Municipalidad Sampedrana hace enormes esfuerzos para sostener El Merendón; cuidarlo es deber de todos. Este Cabildo Abierto lo elevaremos a iniciativa ciudadana. Recogeremos las firmas de los asistentes para entregarlas a los diputados de Cortés, con el objetivo de que se presente como proyecto de ley y se respalde que El Merendón no es un parque forestal; es la zona de reserva de San Pedro Sula que debemos cuidar y preservar", expresó Contreras. Durante el encuentro también se solicitó el respaldo del Congreso Nacional para fortalecer a la Fiscalía Especial del Medio Ambiente, impulsar el proyecto Halcones de El Merendón, instalar un destacamento de las Fuerzas Armadas para proteger los bosques y establecer medidas que frenen el crecimiento de los asentamientos irregulares. Contreras reiteró su compromiso de continuar trabajando junto con las comunidades, instituciones y fuerzas vivas para proteger la reserva y promover un desarrollo sostenible que combine la conservación ambiental con iniciativas de beneficio social.

Según la presentación de la Gerencia de Ambiente de la municipalidad, elaborada en coordinación con instituciones aliadas, actualmente se desarrollan labores de vigilancia, monitoreo ambiental, protección forestal, restauración ecológica, prevención de incendios, educación ambiental y fortalecimiento institucional. Carlos Umaña, diputado del Congreso Nacional, manifestó que las municipalidades que comparten El Merendón requieren recursos asignados por el Gobierno para ejecutar un programa permanente de protección. Según explicó, la iniciativa ciudadana impulsada por Contreras buscará obtener el financiamiento necesario para el proyecto y será presentada ante la Secretaría del Congreso Nacional con aproximadamente 4,000 firmas, requisito establecido para este tipo de propuestas. "Solicitaremos al presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, que cuando llegue esta iniciativa se le dé el trámite oportuno, con el único propósito de proteger la Zona de Reserva de El Merendón ", afirmó Umaña.

Esfuerzo conjunto

Cristina Reyes, presidenta de la Asociación de Patronatos de El Merendón, aseguró que las comunidades respaldan la iniciativa y destacó el trabajo conjunto que se realiza con la municipalidad en la reforestación de áreas degradadas. "Queremos agradecer al alcalde por esta iniciativa que nos permite a nosotros, como pobladores de la cordillera, tener claridad sobre lo que ocurrirá con la Zona de Reserva". Añadió que los habitantes han sido históricamente los principales guardianes de la montaña. "Hay muchas familias que vivimos en ese sector y estamos comprometidos con cuidar el medio ambiente y los recursos naturales. Hoy decimos sí a la iniciativa porque el cuidado de la montaña debe estar a carga de todos". Reyes indicó que en la zona viven unas 22,800 personas distribuidas en 44 comunidades, dedicadas principalmente a actividades agrícolas, por lo que también requieren apoyo para el mantenimiento de la red vial que les permita sacar su producción.