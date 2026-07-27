Mueren hermanitos tras voraz incendio en su vivienda en Yoro

Victoria, Yoro

Los menores recibían atención médica en el Hospital Mario Catarino Rivas ; sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, ambos perdieron la vida, según fue confirmado por las autoridades correspondientes.

En las últimas horas se confirmó el fallecimiento de los hermanos Leonel Murillo García , de 3 años, y Lyana Murillo García , de 5, quienes permanecían hospitalizados tras sufrir graves quemaduras durante el incendio que consumió su vivienda mientras dormían en el municipio de Victoria, departamento de Yoro.

Leonel y Lyana eran originarios de la comunidad de El Bálsamo, en el municipio de Victoria, departamento de Yoro.

Su caso había generado preocupación entre la población desde que ocurrió el incendio, debido a la gravedad de las quemaduras que presentaban.

Con el fallecimiento de los dos menores, la tragedia enluta a una familia y conmueve a la comunidad de donde eran originarios, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el incendio.