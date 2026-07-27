Buscan a Darwin Cárcamo, acusado de asesinar a su novia en Maryland

Maryland, Estados Unidos

Las autoridades del condado de Howard, en el estado de Maryland, Estados Unidos, mantienen una intensa búsqueda de Darwin Cárcamo-Santiago, de 24 años, señalado como el principal sospechoso del asesinato de su novia, Esmeralda Pérez-Méndez, de 35 años, cuyo cuerpo fue encontrado dentro de una vivienda en la comunidad de Columbia. De acuerdo con la información oficial, el hallazgo ocurrió el domingo 26 de julio, cuando un conocido del sospechoso llegó a una casa ubicada en Watchlight Court y encontró a la mujer sin signos vitales en una de las habitaciones.

Tras el descubrimiento, alertó al servicio de emergencias 911, lo que permitió la rápida intervención de las autoridades. Las primeras investigaciones realizadas por detectives y médicos forenses indican que Esmeralda Pérez-Méndez presentaba lesiones compatibles con estrangulación. Los investigadores estiman que el crimen se habría cometido entre la noche del sábado y la madrugada del domingo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Con base en las pruebas recopiladas durante la investigación, un juez emitió una orden de captura contra Darwin Cárcamo-Santiago por los delitos de asesinato en primer y segundo grado.