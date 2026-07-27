Buscan a Darwin Cárcamo, acusado de asesinar a su novia en Maryland

Las autoridades del condado de Howard, en el estado de Maryland, Estados Unidos, mantienen una intensa búsqueda de Darwin Cárcamo-Santiago, de 24 años, señalado como el principal sospechoso del asesinato de su novia, Esmeralda Pérez-Méndez, de 35 años, cuyo cuerpo fue encontrado dentro de una vivienda en la comunidad de Columbia.
De acuerdo con la información oficial, el hallazgo ocurrió el domingo 26 de julio, cuando un conocido del sospechoso llegó a una casa ubicada en Watchlight Court y encontró a la mujer sin signos vitales en una de las habitaciones.
Tras el descubrimiento, alertó al servicio de emergencias 911, lo que permitió la rápida intervención de las autoridades.
Las primeras investigaciones realizadas por detectives y médicos forenses indican que Esmeralda Pérez-Méndez presentaba lesiones compatibles con estrangulación.
Los investigadores estiman que el crimen se habría cometido entre la noche del sábado y la madrugada del domingo.
Con base en las pruebas recopiladas durante la investigación, un juez emitió una orden de captura contra Darwin Cárcamo-Santiago por los delitos de asesinato en primer y segundo grado.
La Policía cree que el sospechoso abandonó el área poco después de ocurrido el crimen y continúa trabajando para dar con su paradero. Las autoridades han pedido a la población no intentar confrontar al sospechoso, al considerar que podría representar un peligro.
Asimismo, solicitaron que cualquier persona con información sobre su ubicación se comunique de inmediato con la Policía. Mientras tanto, familiares y amigos de la víctima esperan que el responsable sea capturado y llevado ante la justicia.