Fue a pescar: hallan cuerpo de Omar Acosta tras varios días de búsqueda en el río Columbia

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS

El cuerpo de Omar Espinoza Acosta, de 29 años, fue localizado la mañana de ayer domingo por equipos de búsqueda y rescate de la Oficina del Sheriff del condado de Franklin, en el estado de Washington, Estados Unidos, luego de varios días de operativo tras su desaparición en el río Columbia. El hallazgo ocurrió poco después de las 10:00 de la mañana en la zona de Wade Park. Posteriormente, elementos del Departamento de Bomberos de Pasco, el Departamento de Policía de Pasco y la Oficina del Sheriff del condado de Benton participaron en las labores de recuperación del cuerpo, que fue trasladado a la Oficina del Forense del condado de Franklin para los procedimientos correspondientes.

Espinoza Acosta había sido reportado como desaparecido el miércoles 22 de julio de 2026, alrededor de las 12:56 del mediodía, luego de que agentes del sheriff atendieran una llamada por un posible ahogamiento en el área de Ringold Road y Ringold River Road, al norte de Pasco. Según la investigación preliminar, el hombre se encontraba pescando junto a varios amigos cuando intentó cruzar un tramo del río que aparentemente tenía poca profundidad para llegar a otro punto de pesca. Sin embargo, durante el trayecto perdió el equilibrio y fue arrastrado por la fuerte corriente del río Columbia. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Las autoridades detallaron que al momento de desaparecer vestía una camisa verde de camuflaje, vadeadores grises hasta el pecho y un sombrero rojo.