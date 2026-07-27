Honduras ratifica adhesión a la Alianza para el Gobierno Abierto (AGAH)

Tegucigalpa, Honduras

La ratificación de la adhesión de Honduras a la Alianza de Gobierno Abierto Honduras (AGAH) marca el inicio de una nueva etapa para fortalecer la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas en el país.

El evento, liderado por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), reúne a autoridades nacionales, representantes de sociedad civil, academia, sector privado y organismos internacionales, consolidando un compromiso único en la región.

La AGAH se distingue en el ámbito de los compromisos internacionales por su carácter único y complementario, al promover la colaboración entre la sociedad civil y el gobierno.

Este principio de asociación permite construir e impulsar medidas innovadoras que fortalezcan la capacidad de respuesta de los gobiernos ante la ciudadanía, mediante acciones que promueven la transparencia, el uso de las tecnologías de la información, la comunicación y la participación activa de los hondureños en la gestión pública.

Con la ratificación, Honduras se beneficia de estándares internacionales que fortalecen la gobernanza democrática, generan confianza ciudadana y abren espacios para la innovación en las políticas públicas.

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El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), como institución líder del proceso, reafirma que la adhesión a la AGAH no solo representa un compromiso formal, sino también una oportunidad estratégica para que el país avance hacia un modelo de gobierno más abierto, inclusivo y responsable.

Como antecedente, cabe destacar que el pasado 22 de julio se conformó el Comité Directivo AGAH 2026-2030, organizado de la siguiente forma: el Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH), como coordinador, y el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), en la Secretaría Técnica. Los miembros propietarios quedan descritos e integrados por los correspondientes sectores involucrados:

Por parte de la sociedad civil: la Asociación de Organismos No Gubernamentales (ASONOG), la Asociación Afrodescendiente para el Desarrollo Comunitario (AFRODES), la Asociación de Organismos de Desarrollo de Honduras (ACORDE), la Federación de Organizaciones Privadas de Desarrollo de Honduras (FOPRIDEH) y la Procuraduría General de la República (PGR).

Por parte de la Academia: la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y la Universidad Católica de Honduras Nuestra Señora Reina de la Paz (UNICAH).

Por parte del sector privado: la Federación de Cámaras de Comercio e Industrias de Honduras (FEDECÁMARA) y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP).

Por su parte, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y el Espacio Regional de Occidente (EROC) actuarán como miembros honoríficos.

Asimismo, el Consejo Consultivo de Estado Abierto quedó integrado por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN), el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON), el Congreso Nacional y la Corte Suprema de Justicia, fortaleciendo el marco institucional de la Alianza y consolidando la participación de actores estratégicos en favor de la transparencia y la democracia.

A través de la iniciativa se impactarán áreas fundamentales en materia de criterios económicos, tales como infraestructura, inversión, cambio climático, anticorrupción, transparencia, educación y salud, demostrando la diversidad de los sectores involucrados. El cronograma de trabajo oficial inicia a partir del mes de julio, con el lanzamiento oficial del Sexto Plan de Acción de Gobierno Abierto para enero de 2027.

Para su construcción, se prevé una visita a nivel nacional mediante las Comisiones Ciudadanas de Transparencia (CCT) y las redes ciudadanas, con el objetivo de co-crear planes y compromisos que impacten de manera directa y generen un cambio positivo en los temas de alto interés nacional.