Recaudación tributaria crece 11.5% en el primer semestre de 2026

Tegucigalpa, Honduras

Los ingresos tributarios del Gobierno Central cerraron el primer semestre de 2026 con un importante crecimiento interanual, de acuerdo con un informe de la Secretaría de Finanzas (Sefin). Al 30 de junio, las recaudaciones sumaron 91,352.2 millones de lempiras, frente a los 81,890.8 millones registrados en la misma fecha de 2025. Esto representa un incremento de 9,461.4 millones de lempiras, equivalente a 11.55 %.

En relación con la meta anual de 186,379.8 millones de lempiras para 2026, la ejecución alcanzó el 49.01 %. El desempeño registrado entre junio de 2025 y junio de 2026 también supera el observado en el mismo período del año anterior. Entre junio de 2024 y junio de 2025, los ingresos tributarios pasaron de 76,452.1 millones a 81,890.8 millones de lempiras, lo que representó un aumento de 5,438.7 millones. Al cierre del primer semestre de 2025, la ejecución respecto a la meta de recaudación, fijada inicialmente en 172,318.4 millones de lempiras, fue de 44.36 %. Posteriormente, esa meta fue revisada al alza hasta 176,520.3 millones de lempiras, mientras que la recaudación efectiva al cierre del año ascendió a 175,169.1 millones.

Los impuestos con mayor aporte

La estructura de los ingresos tributarios continúa liderada por el Impuesto Sobre Ventas (ISV) del 15 %, el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Aporte al Patrimonio Vial, aplicado a los combustibles. El ISV generó 37,630.7 millones de lempiras al cierre de junio de 2026, equivalente al 41.19 % de la recaudación tributaria. Frente a la meta anual de 77,129.5 millones de lempiras, el nivel de ejecución alcanzó el 48.78 %. Por su parte, el ISR aportó 29,697.3 millones de lempiras, con una participación del 32.50 % en los ingresos tributarios. En comparación con la meta anual de 60,036.1 millones de lempiras, la ejecución fue de 49.46 %.